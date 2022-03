Slovenski hrust izpolnil enega od ciljev, premagal je olimpijskega in svetovnega prvaka

Najboljši slovenski atlet ta čas Kristjan Čeh je na evropskem pokalu v metih v portugalski Leirii v metu diska zmagal in s 66,11 m prvič v karieri ugnal tudi Šveda Daniel Stahla. Olimpijski in svetovni prvak je vrgel 65,95 m. Tretji je bil drugi Šved Simon Pettersson (63,80 m), srebrn na OI lani v Tokiu.

"Želim si, da bi mi v tej sezoni uspelo premagati tudi Stahla, edinega od velikih, ki mi ga doslej še ni uspelo," je konec februarja na Ptuju razkril Kristjan Čeh. Tudi 26. junija lani, ko je 206 centimetrov visoki Ptujčan v Kuortaneju na Finskem privič presegel magično mejo 70 metrov in s 70,35 metra postavil slovenski rekord in evropski rekord med mlajšimi člani, je zasedel drugo mesto, zaostal je za Stahlom.

Stahl čestital in obmolknil

Danes pa mu je vendarle uspelo tudi to. "Vesel sem prve zmage v tako močno konkurenci. Dolgo sem čakal na to, da premagam Stahla, vedel sem, da se bo to prej ali slej zgodilo. Imam stabilne mete med tekmo, to kaže na dobro delo v pripravah na sezono. Ogrevanje pred tekmo je bilo zelo dobro, ker je nehalo deževati. Ko pa smo začeli nastopati se je znova ulilo. Bili so drugačni pogoji in sem se moral nanje navaditi. Krog za izmet je bil moker, proti koncu, ko je prenehalo deževati, pa je bilo bolje," je nastop opisal Čeh. Izpostavil je, da mu je Stahl po tekmi sicer čestital, da pa se je prvič primerilo, da nato ni govoril z njim.

Zimske sezone je konec, prihaja poletna

S tem je Čeh končal zimsko sezono in ga čakajo priprave na poletno. V njen bosta dve veliki tekmi, svetovno in evropsko prvenstvo v ZDA in Nemčiji, nastopiti pa je nameraval tudi na sredozemskih igrah, kjer bi branil srebro s prejšnjega tekmovanje v Tarragoni leta 2018. "Diamantna liga v Stockholmu in sredozemske igre se križajo. Bomo videli, kako bom lahko glede na urnike vse skupaj uskladil. Sicer pa moji cilji ostajajo nespremenjeni. Na vsaki tekmi želim imeti tehnično dobre mete in biti čim višje. Štiri do pet tednov se bom sedaj pripravljal v Estoniji, potem me čakajo tritedenske priprave, kraja še nismo izbrali. Prva naslednja tekma bo v drugi polovici maja," je dodal Čeh.

Začel z neveljavnim metom, nato pa ...

Na evropskem pokalu začel z neveljavnim metom, nato pa je v drugi seriji s 64,81 m prevzel vodstvo. Le Pettersson se mu je približal (63,80 m), ostali so bili precej za njim. Tretji je bil Islandec Valur Gudnason (62,03 m), četrti pa Daniel Stahl (61,90 m).

Islandec je v tretji seriji nekoliko izboljšal svoj dosežek na 62,50 m, Čeh je vrgel 63,30 m, s 65,95 m pa je vodstvo prevzel Stahl. Pettersson je po prestopu v tretjem poskusu v četrtem dosegel 61,39 m in ostal tretji. Stahl je ostal brez veljavnega dosežka in Čeh ga je s 66,11 m prehitel.

Kristjan Ceh 🇸🇮 snapped Daniel Stahl's 17 competition win streak at the European Throwing Cup in Leiria. 👊



Ceh won the discus with 66.11m to Stahl's best effort of 65.95m.#Leiria2022 pic.twitter.com/3VO84nhFzA — European Athletics (@EuroAthletics) March 12, 2022

Pred zadnjima dvema serijama je tako vodil Ptujčan, ki je po prestopu v zadnjem metu orodje vrgel na 64,43 m in potrdil veliko zmago. Stahl je namreč po 64,12 m v peti seriji v zadnji tretjič na tekmi ostal brez izida. Tudi Pettersson in Gudnason nista izboljšala svojih dosežkov iz uvodnih serij in ostala na tretjem in četrtem mestu.

Triindvajsetletni Čeh dobrega pol leta sodeluje z novim trenerjem Gerdom Kanterjem. Estonec je nekdanji olimpijski in svetovni prvak ter lastnik tretjega izida vseh časov; 23-letni in 2,06 metra visoki Čeh je na 23. mestu.

V Leirii je v finalu B meta diska nastopil Tadej Hribar in s 56,36 m v tej skupini zmagal, skupno pa je dosegel 13. izid. Filip Dominković bo v metu kopja za mlajše člane nastopil v nedeljo, ko bo v poznem popoldnevu med mlajšimi članicami v metu diska, zadnji disciplini pokala, tekmovala tudi Hana Urankar.

