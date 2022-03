Čeh v Splitu disk vrgel prek 65 metrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kristjan Čeh po zmagi v Splitu: "Nekaj mi je zmanjkalo in nisem mogel narediti metov tako, kot sem si želel"

Najboljši slovenski atlet ta čas Kristjan Čeh je na zimskem prvenstvu Hrvaške v metih v Splitu dosegel najboljši izid v metu diska in presegel 65 m (65,84 m). Med atletinjami je v metu diska Hrvatica Sandra Perković slavila s 64,47 m. Perkovićeva je po dvakratna olimpijska in svetovna prvakinja ter petkratna prvakinja stare celine.

"Nisem sicer dosegel tako dobre daljave kot konec prejšnjega tedna na Ptuju. Ogrevanje je bilo sicer zelo uspešno, ampak po tem, ko se je tekma začela, mi je nekaj zmanjkalo in nisem mogel narediti metov tako, kot sem si želel. Ne glede na to pa sem vseeno dosegel kar dober izid," je povedal Čeh.

Sezono je odprl 27. februarja na zimskem prvenstvu Slovenije v metih in na Ptuju zmagal s 67,27 m, drugim izidom sezone na svetu. V hudem mrazu je le za slabe tri metre zaostal za svojim slovenskim in mlajšim članskim evropskim rekordom (70,35 m), ki ga je dosegel 26. junija lani v finskem Kuortaneju.

S tem je potrdil tudi normo (66 m) za nastop na svetovnem prvenstvu v Eugenu v ZDA, ki bo med 15. in 24. julijem. Dlje od Čeha je to sezono disk vrgel le olimpijski in svetovni prvak Daniel Stahl. Šved je 25. februarja v domačem Växjöju vrgel 67,62 m.

Čeha konec naslednjega tedna čaka še evropski pokal v metih na Portugalskem.

