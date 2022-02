Estonska legenda ima velike načrte s "slovenskim nacionalnim zakladom"

Najboljši slovenski metalec diska Kristjan Čeh je včeraj na Ptuju sezono odprl z metom 67,27 metra, kar je trenutno drugi dosežek na svetu. "Želeli smo prevzeti vodstvo, pa je malo zmanjkalo," je danes na Ptuju povedal Čehov novi trener, estonska atletska legenda Gerd Kanter, nekdanji svetovni in olimpijski prvak in lastnik tretjega najdaljšega meta v zgodovini.

Komaj 23-letni slovenski rekorder Kristjan Čeh se v novo sezono podaja z visokimi cilji, poleti bo imel kar dve veliki tekmovanji, na katerih si želi osvojiti kolajno. Od 15. do 24. julija bo v Eugenu v ameriški zvezni državi Oregon svetovno prvenstvo, nato pa od 15. do 21. avgusta še evropsko v Münchnu. Čeh, peti z lanskih olimpijskih iger v Tokiu, vsekakor spada med favorite za najvišja mesta, pa tudi motivacije mu ne manjka. "To poletje bo res nekaj posebnega, najbrž nikoli več v življenju ne bom dočakal dveh tako velikih tekmovanj v enem letu," je 206 centimetrov visoki orjak povedal danes na rodnem Ptuju.

Dobil potrditev, da se je odločil pravilno

"Tehnično smo bili zadovoljni z nastopom, imel sem konstantne mete, kar je potrditev, da sem se dobro odločil pri prenovi ekipe." Foto: Peter Kastelic/ Sportida Odkar je začel sodelovati s trenerjem Gerdom Kanterjem, je doma še manj, kot je bil prej, na to sezono se je pripravljal v Estoniji, pred kratkim pa je opravil še tritedenske priprave na Kanarskih otokih. Dobro delo s treningov se že pozna, včeraj je na metalskem mitingu na Ptuju disk vrgel 67,27 metra, kar je trenutno drugi dosežek na svetu. "Sezono sem odprl vrhunsko na domačem stadionu z izidom, ki bi mi v Tokiu prinesel medaljo. Tehnično smo bili zadovoljni z nastopom, imel sem konstantne mete, kar je potrditev, da sem se dobro odločil pri prenovi ekipe," je povedal Čeh.

"Prvi met je izjemno pomemben. To je nekakšen varnostni met."

Zaradi mraza je opravil le štiri mete, najboljši pa je bil že prvi, kar je zadovoljilo trenerja Kanterja. "Zastavili smo nekakšno splošno tekmovalno taktiko, da je prvi met izjemno pomemben. To je nekakšen varnostni met. Na velikih tekmovanjih si moraš že s prvim metom zagotoviti napredovanje skozi kvalifikacije. Prvi met je nadvse pomemben in včeraj je bil Kristjanov prvi tudi njegov najboljši. Tudi njegovega zadnjega bi ocenil za zelo dobrega, zato sem zadovoljen. To je dober začetek, upamo, da bo v naslednjih mesecih prevzel vodstvo v sezoni in bo imel dobro poletje," je povedal 42-letni Estonec, olimpijski prvak iz Pekinga 2008 in svetovni iz Osake 2007 ter lastnik tretjega najdaljšega meta diska v zgodovini (73,38 m).

V Estoniji se čudijo slovenskim športnim uspehom

Gerd Kanter: "Ko se pogovarjamo o Kristjanu, pravimo, da je kot mladi Michael Jordan" Foto: Guliverimage Gerd Kanter je legenda estonske in svetovne atletike, s Čehom pa ima velike načrte. "V Estoniji smo vselej občudovali vaš športni sistem. Tudi Slovenija je majhna država, športni uspehi pa izvrstni, še posebej v ekipnih športih. V Estoniji se sprašujemo, kaj je tu tako posebnega, da imate tako vrhunske dosežke," je na Ptuju povedal Čehov novi trener, ki je v stik s slovenskim atletom prišel prek Kristjanovega dekleta, estonske metalke kladiva Anne Marie Orel. "Z Anno sodelujem že nekaj let. Vem, da je imel Kristjan lani nekaj težav, in po premisleku sem sprejel njegovo ponudbo, da mu začnem pomagati."

"Nacionalni zaklad" Čeh kot "mladi Michael Jordan"

"Je pa seveda to velik izziv, on je, kakor razumem, vaš nacionalni zaklad, jaz pa sem, čeprav sem imel dolgo in uspešno kariero, še precej svež trener. Zavedam se velike odgovornosti dela s Kristjanom, ampak jo jemljem kot poseben izziv. Je pa izjemen talent. Sam sem velik ljubitelj košarke, in v Estoniji, ko se pogovarjamo o Kristjanu, pravimo, da je kot mladi Michael Jordan," je Kanter navdušen nad novim varovancem.

Kanter ima tretji izid vseh časov, Čeh 23. Foto: Reuters

Prepričan je tudi, da ga bo mladi slovenski biser presegel: "Zagotovo ima orjaški potencial, sam sem imel manj talenta, a zato ob sebi zelo profesionalno ekipo. Tukaj sem zato, ker verjamem, da lahko postane najboljši na svetu, da bo olimpijski prvak in da lahko podre svetovni rekord. To so bile tudi moje sanje, a sem bil nekoliko prekratek. 70 centimetrov, če smo natančni. Sam sem svoj prvi olimpijski nastop končal na 19. mestu, v Atenah 2004 sem komaj presegel 60 metrov, on pa je bil na svojih prvih igrah v Tokiu peti, in to brez trenerja."

Čeh konec tedna načrtuje nastop v Splitu, marca pa bo tekmoval na Portugalskem, kjer bo zimski evropski pokal v metih. Sledili bodo priprave na poletno sezono in glavna cilja leta.

