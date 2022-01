Ptujčan živi in trenira v Estoniji, da bi nekega dne vrgel svetovni rekord

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Formo tempiramo za svetovno prvenstvo, a tu so še evropsko prvenstvo, evropski pokal v metih, pa mediteranske igre ter mitingi diamantne lige … Obeta se pestra sezona," je v pogovoru za spletno stran Atletske zveze Slovenije dejal Kristjan Čeh, ki je nekaj zadnjih dni preživel v domovini. Srečal se je tudi s predsednikom AZS Romanom Dobnikarjem.

Ptujčan, ki v višino meri krepko prek dveh metrov, je že dokazal, da je med najboljšimi na svetu. Na krstnem olimpijskem nastopu v Tokiu je osvojil peto mesto, skozi sezono je kazal zelo dolge in konstantne mete, 26. junija pa je na mitingu na Finskem celo presegel magično mejo 70 metrov (70,35 m). Vse to mu je uspelo kljub nekoliko turbolentnemu obdobju, ko je sredi sezone ostal brez trenerja. Težavo je rešil po sezoni, ko se je odločil za sodelovanje z nekdanjim olimpijskim prvakom Kanterjem, ki ima poleg dveh olimpijskih v domači vitrini tudi pet kolajn s svetovnih prvenstev.

Foto: Peter Kastelic/AZS "Z izbiro sem zelo zadovoljen. Všeč mi je njegov pogled na tehniko, ki sva jo nekoliko spremenila. Trenira samo mene, kar pomeni, da verjame vame in v moj potencial. Imava tudi dolgoročni cilj – svetovni rekord. Ali bo prišel čez dve, tri ali pet let, je težko napovedati. Šli bomo korak za korakom, vsekakor pa potrebujem tudi dolgoročni cilj, da vem, zakaj treniram," je še dejal Čeh, ki zdaj z dekletom, estonsko atletinjo Anno Mario Orel, živi v Talinu. "Tako dolgo v drugi državi še nisem bil, a ničesar ne pogrešam, saj so pogoji v dvorani boljši kot doma. Vsak dan imam dva treninga, tako da niti ni časa, da bi razmišljal, ali karkoli pogrešam. Ves čas je treba trdo delati."