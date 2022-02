Čeh z drugim izidom sezone potrdil normo za SP

S tem je potrdil tudi normo (66 m) za nastop na svetovnem prvenstvu v Eugenu v ZDA, ki bo med 15. in 24. julijem. Dlje od Čeha je to sezono disk vrgel le olimpijski in svetovni prvak Daniel Stahl. Šved je 25. februarja v domačem Vaexoju vrgel 67,62 m.

"Dobro delamo, pričakovanja so bila podobna"

"Zelo sem zadovoljen, dobro delamo, pričakovanja so bila podobna, kot sem tudi metal danes. To je nova sezona, prva tekma, nov trener in program dela. Začel sem podobno kot lansko leto, imam še precejšnje rezerve za napredek. Danes je bil hud mraz, a sam menim, da moraš metati v vsakih pogojih. Me je pa že zelo zeblo in sem opravil le štiri mete, vsi so bili dobri, imel sem dobro tehniko," je pojasnil Čeh.

Triindvajset let je napolnil 17. februarja, je prvo tekmo sezone opravil na domačem stadionu, na katerem je naredil tudi prve atletske korake. Začel je s 67,27 m, nadaljeval s 66,47, 64,24 in 66,42 m, zadnjih dveh metov pa v mrazu ni opravil.

V Tallinnu v Estoniji je pred novim letom preživel tri mesece in treniral pod vodstvom novega trenerja, nekdanjega odličnega estonskega metalca diska Gerda Kanterja.

Nekaj časa je bil v domovini, nato pa je šel ponovno v Estonijo, kjer živi in trenira tudi njegovo dekle in metalka kladiva Anna Maria Orel. Februarja se je odpravil na priprave na kanarski otok Tenerife in tam preživel tri tedne.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Prvo tekmo v tem letu je opravil na Ptuju, v ponedeljek se bo predstavil slovenski javnosti na novinarski konferenci, nato načrtuje nastop v Splitu, marca pa bo tekmoval na Portugalskem, kjer bo potekal zimski evropski pokal v metih. Glavna cilja poletne sezone pa bosta svetovno in evropsko prvenstvo.

Leni je bil Čeh peti na olimpijskih igrah Tokio 2020, ubranil je naslov evropskega prvaka do 23 let, dosegel evropski rekord v tej kategoriji in prvič presegel magično mejo 70 m, četudi je bil večji del sezone brez trenerja.

Po sezoni je začel sodelovati s Kanterjem. Leta 2007 je Estonec osvojil naslov svetovnega prvaka, leto dni pozneje je prišel do olimpijskega zlata v Pekingu, bronast je bil med drugim na OI leta 2012 v Londonu ... S svojim osebnim rekordom, 73,38 m, je tretji najboljši "diskaš" vseh časov.

Svetovni rekord je v lasti Jürgena Schulta, Nemec je 6. junija 1986 na mitingu v Neubrandenburgu disk vrgel 74,08 metra. Dolgoročni cilj 2,06 metra visokega Čeha je, da ta zgodovinski dosežek izboljša. Trenutno je na večni lestvici discipline na 23. mestu.