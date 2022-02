Tri slovenske zmage v Zagrebu

Joni Tomičič Prezelj je bila druga na 60 m ovire, z 8,29 je za stotinko zaostala za Ivano Lončarek. Monika Podlogar in Eva Velepec sta z 1,70 m imeli peta izida v skoku v višino. Tako kot ostali slovenski predstavniki sta nastopili izven konkurence.

Šutejeva je začela tekmovati, ko so ostale že končale svoje nastope. V drugem poskusu je preskočila svojo začetno višino 4,40 m, v prvem pa 4,60. Na 4,70 m je letvico trikrat podrla. V francoskem Clermont-Ferrandu je 19. februarja preskočila 4,75 m in s tem postavila nov državni dvoranski rekord.

"Zelo sem zadovoljen, da sem po dolgem času spet naskakoval državni rekord. Upam, da mi ga bo uspelo popraviti na dveh močnih tekmah naslednji teden," pravi Renner. Foto: Peter Kastelic/AZS

Renner je bil boljši tudi od Hrvata Ivana Horvata, nekdanji mladinski svetovni podprvak je končal na 5,25 m. Celjan, bronast na evropskem prvenstvu leta 2016, je začel s 5,05 m, tudi 5,25 in 5,40 je zmogel v prvih skokih, v drugem pa je preskočil letvico na 5,50 m. Šele višina 5,63 m je bila prevelik zalogaj, s tem pa bi popravil tudi svoj slovenski rekord, 5,62 m je skočil 10. februarja 2013 v Villeurbannu.

"Zelo sem zadovoljen, da sem po dolgem času spet naskakoval državni rekord. Upam, da mi ga bo uspelo popraviti na dveh močnih tekmah naslednji teden. Občutki so dobri in spet lahko skačem s palicami, ki me lahko ponesejo prek pravih višin," je ocenil Renner.

"S svojim nastopom sem zadovoljna. Letos prvič tečem na 400 m tako, da hitreje začnem, to sem storila tudi v Zagrebu. Mogoče sem bila v tem delu vendarle nekoliko prehitra in me je na koncu 'pobralo'. Glede na to, da sem startala na prvi progi, je tudi rezultat dober in lepa popotnica za tekmo v Istanbulu, kjer bom na balkanskem prvenstvu 5. marca tekla na eni zunanjih prog," je pojasnila Horvatova.