Horvatova, Botolin ter ženska štafeta balkanski prvaki v Turčiji

Anita Horvat, Vid Botolin ter ženska štafeta 4 x 400 m, slednja z državnim rekordom, so v Istanbulu postali balkanski dvoranski prvaki v atletiki. Horvatova je na 400 m tekla 52,98 sekunde, Botolin pa na 3000 m (7:57,98) in bil povsem blizu slovenskemu rekordu. Neja Filipič je osvojila srebro v troskoku (13,76 m), druga je bila tudi moška štafeta.

Tretji je bil v skoku s palico Robert Renner. Slednji je dan pred tekmo ves čas bruhal in do zadnjega ni vedel, če bo sposoben nastopiti, začel pa je brez ogrevanja.

Ženska štafeta prepričljiva

Prepričljivo, s skoraj 60 m prednosti, je zmagala ženska štafeta 4 x 400 m, nastopile so Anita Horvat, Agata Zupin, Jerneja Smonkar in Veronika Sadek. Z 2:37,84 so izboljšale prejšnji slovenski rekord (3:40,67), ki je bil dosežen 1. februarja letos v Zagrebu. Tedaj so nastopile Karolina Zbičajnik, Maja Pogorevc, Jerneja Smonkar in Anita Horvat.

Luka Janežič, ki se je nato v drugouvrščeni štafeti poškodoval in ga v ponedeljek čaka operacija natrgane Ahilove tetive, je imel peti čas na 400 m (47,26). Moška štafeta 4 x 400 m, v kateri so bili Janežič, Rok Ferlan, Lovro Mesec Košir in Gregor Grahovac, je bila druga s 3:10,47 ter je izboljšala prejšnji slovenski rekord (3:11,72), ki so ga Jure Grkman, Grahovac, Mesec Košir in Janežič dosegli 1. februarja letos v Zagrebu.

Luka Janežič se je poškodoval. Foto: Anže Malovrh/STA

Poškodba Janežiča

A je pravo tragedijo doživel Janežič, ko je bil je bil na poti, da ekipi v zadnji predaji zagotovi prvo mesto. Nekaj metrov pred ciljem se je opotekel in padel v cilj, kjer je bil drugi za Romunijo, pri tem pa se je držal za nogo. Zaradi poškodbe tetive so ga odpeljali v bolnišnico, po besedah vodje ekipe Boštjana Fridriha pa ga čaka v ponedeljek operacija v Sloveniji.

Osebni rekord Lie Apostolovski

Lia Apostolovski je na četrtem mestu z 1,88 m izenačila osebni dvoranski rekord v skoku v višino, kjer je Lara Omerzu za šesto mesto preskočila 1,83 m. Jan Luxa je bil peti v troskoku s 15,63 m, Sandro Jeršin Tomassini je bil prav tako peti v skoku v višino z 2,10 m, Petja Klojčnik pa na 800 (2:08,91); na tej razdalji je bila Hana Grobovšek osma (2:12,59).

Lia Apostolovski je dosegla osebni rekord. Foto: Peter Kastelic/AZS

Joni Tomičič Prezelj je bila šesta na 60 m ovire (8,26), Mitja Rizmal osmi na 3000 m (8:16,52), Kaja Debevec 10. na 60 m (7,63), Nino Celec pa 11. s 7,06 m v skoku v daljino.

Malo je tudi grenkega priokusa ...

Dva naslova je osvojila Horvatova. "Imela sem soliden tek na 400 m. V prvih metrih sem storila napako, ker sem avstrijsko tekmico spustila naprej in si je lahko zagotovila prvo progo, sama pa sem ostala na drugi v celotnem zavoju. Na predzadnji ravnini sem jo prehitela in se ji oddaljila. Malo je tudi grenkega priokusa, ker me je le osem stotink ločilo od norme za dvoransko SP. Na srečo imam še eno možnost v ponedeljek na mitingu v Beogradu. Tudi z nastopom v štafeti sem zadovoljna, za rekord je vsaka dala vse od sebe, kar je bilo mogoče," je povedala Horvatova.

Še je čas do svetovnega prvenstva

"Dobro sem nastopila, v drugem skoku sem dosegla soliden izid. Ko mi je uspelo 13,76 m, sem hotela izid še izboljšati. S trenerjem sva skušala izboljšati odriv in nato mi je uspelo doseči večjo daljavo, a sem zaradi popravkov naredila nekaj prestopov. Mislim, da bom lahko do svetovnega prvenstva v Beogradu to popravila. Me v srbski prestolnici pred tem čaka še en miting," je pojasnila Filipičeva.

V začetku meseca je na dvoranskem mitingu v danskem Aarhusu zmagala v troskoku s 13,86 metra, kar je njen najboljši izid letošnje sezone.

V Istanbulu se je izkazal Botolin, ki je na 3000 m za dve sekundi zaostal za slovenskim rekordom (7:55,97), tega je Boštjan Buč dosegel 31. januarja 2003 v Erfurtu.

"Zelo sem zadovoljen z nastopom. Moj cilj v tej dvoranski sezoni je bil, da tečem pod mejo osmih minut, kar sem danes uresničil. Med tekom pa sem videl, da lahko pridem do zmage in sem bil zelo vesel, ko mi je to dejansko tudi uspelo," je povedal Botolin.

Preberite še: