Šok za slovenskega atleta, ki je že končal sezono

Tako ne bo mogel nastopiti sredi tega meseca na svetovnem dvoranskem prvenstvu v Beogradu kot tudi ne na prostem na svetovnem prvenstvu v ZDA in evropskem prvenstvu v Nemčiji. Skoraj zagotovo pa ne bo tekmoval niti v naslednji zimski sezoni, je po današnjem pregledu povedal Janežič.

"Bil sem na pregledu, 90 odstotkov tetive je strgane in zato ni druge možnosti kot operacija. Po njej sledi od šest do osem mesecev rehabilitacije. Poleti 2023 se bom vrnil na atletske steze. Glavni cilj tako ostaja tretji olimpijski nastop leta 2024 v Parizu. Bo pa to zame velika sprememba, od leta 2015 sem bil na vseh velikih tekmovanjih," je spomnil slovenski rekorder na 400 metrov.

"Težko je, nikoli si nisem predstavljal česa takega. Imel sem poškodbe, a nič resnega, da bi bil odsoten toliko časa. Zdravnik mi je danes rekel, da se to pač zgodi in je težko preprečiti. Poskušam biti optimističen in vem, da so se številni vrnili in potem dosegali vrhunske izide. Prepričan sem, da lahko to uspe tudi meni. Čakajo pa me naporni meseci, veliko dela je pred mano, da ohranim telo v čim boljšem stanju. Urnik bo zapolnjen, veliko manj pa bo potovanj, ker ne bo tekmovanj," je dodal Vodičan.

"Težko je, nikoli si nisem predstavljal česa takega." Foto: Peter Kastelic/AZS

Poškodbo staknil v štafetnem teku

Šestindvajsetletni atlet je imel v soboto najprej peti čas teka na 400 m (47,26), nato pa je prav ob koncu tekmovanja tekel še v zadnji predaji štafete 4 x 400 m, v kateri so bili še Rok Ferlan, Lovro Mesec Košir in Gregor Grahovac. Četverica je bila druga s 3:10,47 ter je izboljšala prejšnji slovenski rekord.

A je pravo tragedijo doživel Janežič, ko je bil na poti, da ekipi ob koncu zagotovi prvo mesto. Nekaj metrov pred ciljem se je opotekel in padel v cilj, kjer je bil drugi za Romunijo, pri tem pa se je držal za nogo. Zaradi poškodbe tetive so ga odpeljali v lokalno bolnišnico, kjer so mu povili nogo pred odhodom v domovino. Tam je tudi izvedel, da so kljub njegovi poškodbi vseeno dosegli rekord.

Janežič od sredine oktobra lani vadi pod taktirko novega trenerja. Roka Predaniča je zamenjal Damjan Zlatnar, ki je še vedno slovenski rekorder na 110 m ovire.

Janežiča od sredine oktobra lani trenira Damjan Zlatnar. Foto: Ana Kovač

Član celjskega Kladivarja je slovenski rekord na 400 m na prostem dosegel leta 2017 v Monaku, ko so mu namerili 44,84 sekunde. Lani je na olimpijskih igrah v Tokiu v polfinalu teka na 400 m zasedel 15. mesto, ko je tekel svoj najboljši izid sezone 45,36 sekunde.

Pred tem je že nastopil na OI in osvojil 17. mesto leta 2016 v Riu de Janeiru. Evropski prvak za mlajše člane leta 2017 je bil na SP najvišje v dvorani leta 2017 v Birminghamu, kjer je bil sedmi, na prostem pa na 28. mestu v Pekingu leta 2015.

Na evropskih prvenstvih je bil najbližje odličju v dvorani leta 2019 v Glasgowu, kjer je bil četrti, mesto nižje pa lani v poljskem Torunu. Na EP na prostem je bil dvakrat peti, leta 2016 v Amsterdamu in v Berlinu leta 2018.

