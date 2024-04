Do te kazni je prišlo, ko je AFLD 31-letnega francoskega rekorderja trikrat obvestil o kršitvah njegovih obveznosti glede javljanja lokacije med septembrom 2022 in junijem 2023. Za tri kršitve so po pravilih Svetovne dopinške organizacije (Wada) športniki kaznovani s prepovedjo nastopanja.

Burno osebno življenje

Bosse je na evropskih prvenstvih osvojil dva brona (leta 2012 in 2018), ter bil četrti na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru. A po naslovu svetovnega prvaka avgusta 2017 v Londonu Bosse ni nikoli več dosegel svojega tedanjega zvezdniškega statusa. Imel je številne poškodbe in menjave trenerja in zelo burno osebno življenje. Med drugim je leta 2019 dobil globo v višini 1000 evrov zaradi pijančevanja in nasilništva, avgusta 2017 pa je dobil v pretepu v Girondeju resno poškodbo obraza, zaradi česar je bila tedanja sezona predčasno končana. Konec leta 2020 je izgubil pogodbo z dobaviteljem opreme.

Pred več kot enim letom so mu operirali tetivo na desnem stegnu, poškodba ga je znova ustavila aprila 2023, decembra lani pa je vnovič objavil, da se umika s tekmovališč. Sedej je dokončno potrjeno, da ne bo mogel nastopiti na olimpijskih igrah v Parizu.

Preberite še: