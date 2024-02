Ni se javljal na dopinški test, ne sme v Pariz

Mohamed Katir je srebrn na lanskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti na 5.000 metrov in drugi na tej razdalji tudi na prejšnjem svetovnem prvenstvu leta 2022 v Münchnu. Petindvajsetletni tekač se trikrat v letu dni ni javil svojega bivališča za potrebe dopinške kontrole in tako ne bo mogel nastopiti na olimpijskih igrah poleti v Parizu. Tekmovalec, ki je bil na 1.500 metrov bronast tudi na SP v Eugenu 2022, je bil začasno suspendiran sedmega februarja in kazen poteka od tega datuma naprej.