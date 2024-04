"Robi napreduje konstantno in ima že take rezultate, da jih tudi kakšen videči atlet ne more doseči. Imeli smo težave z iskanjem spremljevalca, saj mora ta biti vsaj deset odstotkov boljši, da ga lahko spremlja," je povedal Roman Kejžar, trener slovenskega slepega tekača Robija Kogovška, ki je v Dubaju v teku na 400 metrov dosegel normo za majsko svetovno prvenstvo v paraatletiki na Japonskem. Zaradi pomanjkanja sredstev so udeležbo sprva morali odpovedati, zdaj pa sporočili, da so s pomočjo sponzorjev in dobrih ljudi zbrali dovolj. Maja se tako odpravljajo na težko pričakovano pot.

Slepi slovenski tekač Robi Kogovšek je na prvi tekmi velike nagrade v Dubaju zasedel drugo mesto v teku na 400 metrov in s časom 56,36 potrdil normo za svetovno prvenstvo v paraatletiki, ki bo letos med 17. in 25. majem na Japonskem v mestu Kobe.

Tja se bo odpravil s svojo ekipo: trenerjem Romanom Kejžarjem, spremljevalcem Janom Trčkom in menedžerjem Igorjem Erženom. Pomeril se bo v svoji disciplini, teku na 400 metrov, v nadaljnji karieri pa trener Kejžar računa tudi na teke na 1500 metrov in pet kilometrov.

Robi Kogovšek se v bližnji prihodnosti nadeja tudi udeležbe na paraolimpijskih igrah. V Dubaju je namreč poleg norme za svetovno prvenstvo potrdil tudi pogojno normo B za paraolimpijske igre v Parizu, a se teh zaradi majhnih kvot letos verjetno še ne bo mogel udeležiti. Foto: FB/Robi Kogovšek/Šport invalidov

23-letni slepi tekač Robi Kogovšek iz Zavratca pri Idriji je slep od rojstva. Ima le odstotek ali dva vida, zato na tekmovanjih spada v kategorijo od nič do pet odstotkov. Pred tekmo mu čez oči nadenejo prevezo oziroma očala. Tako so si s sotekmovalci enakovredni. Da lahko teče in tekmuje, mu je dodeljen spremljevalec.



Kot pravi, se mu zdi, da je boljše, da je slep od rojstva, kot da bi se bolezen pojavila kasneje. "Tako je od rojstva in s tem sem se naučil živeti, čeprav včasih ni lahko."



Kogovšek je tudi predan in uspešen študent uporabne matematike na Institutu Jožef Stefan.

Foto: Osebni arhiv

Kljub doseženi normi je ekipa kmalu ugotovila, da za tak podvig nimajo dovolj sredstev. "Dosegli smo normo, celo za sekundo boljše, kot je bilo treba, je pa dejstvo, da so na paraolimpijskem komiteju določena sredstva za atletiko in teh ni kar na pretek. Mi smo jih veliko porabili že v Dubaju, zato je za svetovno prvenstvo nekoliko zmanjkalo. Sprva smo udeležbo na svetovnem prvenstvu zato odpovedali, potem pa je menedžer Igor Eržen stopil v akcijo in Robiju našel osebnega sponzorja Petra Tevža, lastnika podjetja GMM proizvodnja," je pojasnil Kejžar.

Poleg Robijevega osebnega sponzorja sta sredstva prispevala občina Idrija in Kolektor Group, dodatno pa so pomagali tudi Robijevi sovaščani iz Zavratca, ki so zanj preteklo nedeljo na dobrodelnem dogodku v domačem kraju zbrali 5.820,90 evra. "Iskreno, presenečen sem nad takšno organizacijo. Hvala za velikodušnost, hvala, da ste mi omogočili nastop na svetovnem prvenstvu na Japonskem," je vidno ganjen dejal Kogovšek in dodal: "Imam veliko željo iti na svetovno prvenstvo. Lani so me nanj povabili, saj zaradi poškodbe nisem mogel doseči norme, letos pa sem dejansko dosegel normo, zato mislim, da si zaslužim iti."

Priprave so v polnem teku

Priprave na svetovno prvenstvo so tako za Kogovška kot ekipo v polnem teku. Kogovšek pove, da na dan opravi en trening ali dva, kar na teden nanese od deset do 13 treningov. "Potekajo različno, nekatere opravim sam doma na tekalni stezi, stadionske treninge delam v Ljubljani na Žaku, v fitnes pa grem v Tivoli," še pojasni slepi tekač, ki se je z atletiko profesionalno začel ukvarjati marca 2020, čeprav sprva ni bil najbolj navdušen in dovzeten.

"Že v osnovni šoli mi je profesor športne vzgoje dejal, da bi moral začeti trenirati atletiko, a sem rekel, da tega nikdar ne bi počel, da to ni zame, ampak zarečenega kruha se očitno največ poje," se spominja Kogovšek.

Šele v srednji šoli je, kot pravi, začutil, da bi potreboval kakšno športno aktivnost. Začel je trenirati golbal in se udeleževati mednarodnih tekmovanj, ki so jih organizirali različni zavodi za slepe in slabovidne iz različnih držav. "Ampak tam ni bilo prave konkurence," pripoveduje Kogovšek.

Foto: FB/Robi Kogovšek/Šport invalidov

O atletiki ga ni bilo lahko prepričati

Vse skupaj pa se je spremenilo na dogodku ob stoti obletnici Zavoda za slepe in slabovidne Ljubljana, kamor je Kogovška na tekmovanje namensko prišel pogledat zdajšnji trener in še vedno aktualni prvak v maratonu in polmaratonu Roman Kejžar.

"Sodeloval sem pri projektu razvoj kadrov v športu na paraolimpijskem komiteju in moja naloga je bila, da poskusim pridobiti kakšnega mladega športnika, predvsem kakšnega atleta. Imel pa sem že informacijo, da ima Robi preddispozicije. Zato sem ga prišel pogledat in sem ga povabil v atletiko," se spominja Kejžar.

"A takrat Robi tega res ni najbolje sprejel. Atletika pomeni malo več garanja kot pri golbalu in morda je to bilo tisto, kar ga je odbijalo. Privolil je šele po dveh, treh sestankih, ko mu je predsednik olimpijskega komiteja Damjan Lazar napisal pismo in mu predstavil mene, katere atlete sem ustvaril in način dela. Takrat pa se je zgodba dokončno začela odvijati," je še pojasnil.

Da se je težko odločil, je potrdil tudi Kogovšek. "Roman me je kar naprej pregovarjal, in to mi je šlo na začetku kar malo na živce. To je bilo zame precej turbulentno in psihično naporno. Veliko je bilo pregovarjanja, ne samo s trenerjem, temveč tudi z domačimi in prijatelji. Bratje so me dokončno prepričali in dogovorili smo se, da poskusim," je povedal in dodal, da se tudi s trenerjem zdaj zelo dobro razume, da je sproščenost med njima na visoki ravni in, kar je najpomembnejše, dosega dobre rezultate.

Zdaj dosega rezultate, ki jih ne more doseči niti kakšen videči atlet

Leta 2023 je Kogovšek imel tudi manjšo poškodbo, stres frakturo fibule, kar jim je vzelo dva meseca treningov. "Ves čas namreč hodimo po robu in treningi so naravnani precej na visoki ravni, zato se žal pojavijo tudi poškodbe," še pove Kejžar, ki sicer ocenjuje, da je Robijev napredek konstanten, kar je po njegovem mnenju najboljše. "Robi napreduje konstantno in ima že take rezultate, da jih tudi kakšen videči atlet ne more doseči. Imeli smo težavo z iskanjem spremljevalca, saj mora ta biti vsaj deset odstotkov boljši, da ga lahko spremlja," je še dejal trener.

Kogovškov glavni spremljevalec je Jan Trček, s katerim opravi večino stadionskih hitrih intervalnih treningov in tekem. Pred kratkim so aktivirali tudi državnega prvaka v teku na 800 metrov Žana Rudolfa, s katerim sta v Dubaju dosegla prvo normo za svetovno prvenstvo, če Trček ali Rudolf ne moreta, pa imajo na rezervi še Domna Hafnerja.

Robi Kogovšek s spremljevalcem Janom Trčkom Foto: FB/Robi Kogovšek/Šport invalidov

Kogovšek in spremljevalec sta povezana z elastično vrvico, ki jo držita vsak na enem koncu. Spremljevalec mora slediti Robiju oziroma njegovi tehniki in nadzorovati njegov korak. "Vse skupaj je videti precej bolj preprosto, kot je v resnici," poudari Kogovšek. Imeti morata namreč enak korak, kar pomeni, da morata biti notranji nogi usklajeni, ko gresta s korakom naprej. Tako so tudi roke usklajene in ne ovirata drug drugega.

"To je kar zahtevno delo. Veliko stvari je treba uskladiti, naštudirati, razviti. Robija spremljam že tri leta in na začetku sva imela kar težavo pri usklajevanju. Jaz tečem na Robijevi desni strani, zato moram na stadionskem krogu preteči malo daljšo razdaljo, poleg tega pa se moram prilagajati njemu, da on odteče čim bolj optimalno. To pomeni, da jaz ne tečem svojega optimalnega koraka, ampak ga prilagajam njemu in zato porabim malo več moči," je pojasnil Trček.

Na vprašanje, ali se kdaj počuti zapostavljenega glede na to, da je spremljevalec, pa Trček odgovarja: "Nikakor. Tudi jaz se od Robija ogromno naučim, Robijev dober rezultat oziroma dosežek pa je dosežek tudi zame."