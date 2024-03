Nemec po veliki aferi s krvnim dopingom ostal brez zdravniške licence

Nemški zdravnik, ki so ga leta 2021 obsodili zaradi krvnega dopinga, je izgubil zdravniško licenco, so sporočile oblasti v nemški deželi Turingiji, poroča tiskovna agencija dpa. Odločitev še ni pravnomočna. Zdravnik ima pravico do pritožbe na odločitev v enem mesecu.

Gre za športnega zdravnika "Marka S", ki ga označujejo le z imenom in prvo črko priimka. Zdravnika so pred tremi leti obsodili na štiri leta in 10 mesecev zapora zaradi kršitev nemške zdravstvene zakonodaje in nedovoljene uporabe dopinških metod v športu. V priporu je bil od leta 2019, leta 2022 pa so ga predčasno izpustili.

Primer je povzročil velikanski pretres v nemškem športu leta 2019, ko so izpeljali racije na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Seefeldu v Avstriji.

Marka S so aretirali hkrati s športniki. Šlo je za tekmovalce v nordijskem smučanju in kolesarstvu, ki so jih nato sankcionirali v matičnih državah.

Dopinške prakse in metode so v Nemčiji kaznivo dejanje. Kazen je vključevala tudi triletno prepoved opravljanja zdravniškega poklica, ki se je iztekla. A zdravniku grozi, da se ne bo mogel vrniti v zdravniški poklic. Tiskovna predstavnica državnega upravnega urada v Turingiji je potrdila, da so zdravniku odvzeli zdravniško licenco.

