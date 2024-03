Nenapovedane dopinške kontrole so očitno povzročile številne strahove na amaterski kolesarski dirki v Španiji. Preizkušnjo v Villeni je po poročanju portala Cyclo21 končalo le 52 od 182 prijavljenih kolesarjev, kar je povzročilo številne sume v javnosti in med samimi kolesarji.

"Zaradi protidopinških kontrol smo videli številne okvare in odstope. To ni matematična formula, ampak realnost. Smešno, nekaj bo treba storiti," je dejal osmouvrščeni Alvaro Marza in dodal, da je bil njegov test negativen.

"Lani je eden od kolesarjev zapeljal s ceste in šel skozi grmovje, da bi se izognil vstopu v cilj in preprečil, da bi ga protidopinški agenti preverili. Žalostno," pa je anonimno spletno objavo povzela spletna stran cyclingnews.com.

Organizator je objavil izjavo, v kateri je dopinške kontrole pojasnil s tem, da zanje veljajo pravila svetovne zveze Uci. "Vsem kolesarjem in navijačem želimo poslati jasno sporočilo: doping nima mesta v našem športu. Podpiramo kolesarje, ki so pošteni, želimo ohraniti integriteto športa in zaščititi zdravje kolesarjev," so zapisali v izjavi.