Nova izpoved Lancea Armstronga: po priznanju dopinga trpel za posttravmatsko stresno motnjo

Nekdanji kolesar Lance Armstrong, ki je zaradi težke zdravstvene preizkušnje med ljubitelji športa užival posebno mesto, je po javnem priznanju pri kraljici pogovornih oddaj Oprah Winfrey leta 2013, da si je do dosežkov pomagal z uporabo prepovedanih sredstev, trpel za posttravmatsko stresno motnjo (PTSM), je priznal v podkastu The Great Unlearn.

Javno priznanje je imelo velike posledice. Odvzeli so mu večino zmag, tudi vseh sedem skupnih zmag na Dirki po Franciji, mu dosmrtno prepovedali delovati v kolesarstvu, za nameček pa je bil deležen še številnih tožb. "Od junaka do bedaka," je takraten niz dogodkov povzel Armstrong. "Mnogi ljudje so temu ploskali. Številnim se je to zdelo zabavno. Mnogi so si mislili, da si to zaslužim in mnogi so imeli prav. Vse skupaj se mi ni zdelo prav nič smešno, vse sem si zaslužil."

"Doletel me je pester seznam tožb," je našteval, kaj vse se mu je zgodilo po javnem priznanju. "Moj dohodek je iz zelo visokega padel na ničlo in potemtakem ne morete ubežati posttravmatski stresni motnji. Ko ljudje slišijo besedo PTSM, takoj pomislijo na vojake, ki so se borili v vojni, vendar to ne velja samo zanje in zagotovo je veljalo zame."

Foto: Getty Images

Terapija, ki se je zdela kot obsežna operacija

Ko je bila mera polna, se je Armstrong odločil, da si poišče pomoč. Obiskoval je terapevta, a kmalu ugotovil, da potrebuje nekaj močnejšega, nekaj globljega. Prijavil se je na intenzivno zdravljenje v posebni ustanovi v Tennesseeju. Terapija je trajala samo pet dni, a je bila zelo intenzivna in učinkovita. Armstrong je povedal, da je šlo za individualno terapijo, ki je trajala po deset ur na dan.

"Če so bile moje prejšnje izkušnje s terapijo podobne snemanju obliža z rane, se je ta zdela kot obsežna operacija," je bil slikovit Teksašan. Dejal je še, da se je v letih po dopinškem priznanju intenzivno lotil športa in se posvetil zdravju. "Veliko sem tekel, plaval, začel sem igrati tudi golf," je dejal nekdanji kolesar, ki s športom, ki ga je tako močno zaznamoval, skozi ustvarjanje uspešnega vloga WEDU nekako še vedno ostaja povezan.

