Nizozemska atletinja tihotapila 52 kilogramov prepovedanih drog

Deželno sodišče v Kleveju v nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija je v ponedeljek na zaporno kazen v dolžini osem let in šest mesecev obsodilo nizozemsko atletinjo Madieo Ghafoor zaradi tihotapljenja 52 kilogramov prepovedanih mamil v prtljažniku avtomobila, je v ponedeljek poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Sprinterko, članico nizozemske štafete na 4 x 400 m na olimpijskih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru, je nemška policija ustavila 18. junija pri redni kontroli prometa v bližini nizozemsko-nemške meje pri Eltenu. V prtljažniku njenega avtomobila, ki ga je vozila, so odkrili mamila, katerih vrednost na črnem trgu bi po ocenah policije in tožilstva znašala vsaj dva milijona evrov.

Prevažala je 50 kilogramov tabletk mamila ekstazi in dva kilograma mamila metamfetamin (crystal meth), v paketkih zavitih s folijo, ob tem pa so ji zasegli tudi 11.950 evrov v gotovini. Policiji je sicer povedala, da ima v prtljažniku športno opremo, športne čevlje in da je namenjena na trening v Düsseldorf.

Sodba še ni pravnomočna. Leta 1992 v Amsterdamu pakistanskim priseljencem rojena Ghafoorjeva ni priznala krivde in je napovedala, da se bo pritožila.

Ghafoorjeva je trenutno 31. atletinja na svetovni lestvici Mednarodne atletske zveze (IAAF) med ženskami na 400 metrov in se je kvalificirala za nastop na svetovnem prvenstvu v Dohi z nizozemsko štafeto 4 x 400. A je namesto v Dohi končala za zapahi.

Boji se za varnost prijateljev in družine

Ghafoorjeva je na sodišču v svojo obrambo zatrdila, da je mislila, da v Nemčijo iz Nizozemske prevaža "dopinški material", ne pa ekstazija in kristalnega meta, ki so bili v prtljažniku njene Toyote Yaris v kartonasti škatli, športni torbi in potovalki.

Na sodišču sicer ni želela razkriti imen moškega, ki ji je v prtljažnik, ko je pila kavo v lokalu, odložil pošiljko, češ da se boji za varnost prijateljev in družine. Sodišča njen zagovor, da ni vedela, da prevaža mamila, ni prepričal in je v celoti sledilo navedbam tožilstva, da je bila droga namenjena preprodaji.

"Šokirani smo," so se na razsodbo odzvali v nizozemski atletski zvezi, ki je obsodila dejanje olimpijke.

"Obsojamo uporabo in trgovino z mamili in dopingom ter smo v celoti zavezani nizozemski zakonodaji, povezani s prepovedanimi snovmi v športu," so še zapisali pri nizozemski zvezi, ki bo skušala odkriti, ali navedbe športnice držijo in komu vse je bil domnevni dopinški material namenjen.