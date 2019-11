Wada bo preiskala vse Salazarjeve športnike

"Jasno vprašanje je, ali navedbe, ki zadevajo Salazarja in njegova dejanja, pomenijo, da so goljufali tudi športniki, kar bi lahko vplivalo na njihove nastope in dosežke na tekmovanjih. To moramo preveriti in to bomo naredili," je v izjavi za BBC zagotovil Reedie.

Po izdani štiriletni dopinški kazni ameriškemu atletskemu trenerju je Svetovni protidopinški agenciji pisal predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach, ki je Wado pozval, naj podrobno razišče vse športnike, ki so sodelovali s trenerjem.

Salazar je bil med drugim trener britanskega olimpijca Faraha, nosilca dveh zlatih olimpijskih kolajn v teku na 5.000 metrov in dvakratnega olimpijskega prvaka v teku na 10.000 metrov.

Farah ni nikoli oddal pozitivnega vzorca ter je vedno vztrajal pri tem, da ni uporabljal nedovoljenih metod. Leta 2017 je prekinil sodelovanje s Salazarjem, največje dosežke na atletskih stezah pa je dosegel prav s pomočjo spornega trenerja.

Foto: Getty Images

Od leta 2001 vodil elitni atletski program treninga Projekt Oregon

Enainšestdesetletnega v Havani na Kubi rojenega Salazarja, zmagovalca bostonskega maratona leta 1982 in trikratnega zmagovalca newyorškega maratona (1980, 1981, 1982), je zaradi kršitev protidopinških pravil kaznovala ameriška protidopinška agencija Usada.

Salazar je od leta 2001 vodil elitni atletski program treninga Projekt Oregon pod pokroviteljstvom ameriškega koncerna Nike, ki pa ga je ta ameriški velikan na področju športne opreme ukinil po izrečeni obsodbi Salazarju.

V ameriški protidopinški agenciji (Usada) so se s pomočjo žvižgačke Kare Goucher dokopali do podatkov, da je Salazar v laboratoriju v Oregonu svoje varovance zavajal glede jemanja najrazličnejših v športu prepovedanih snovi. Te so morali jemati, čeprav je šlo za prepovedani doping. Goucherjeva je bila Salazarjeva varovanka od 2004 do 2011.

Foto: Sportida

Pri obsodbi Salazarja so se pri Usadi oprli tudi na pričanje nekdanjega trenerja in Salazarjevega sodelavca Steva Magnessa. Vsega skupaj je Usada prejela informacije 30 prič, dokazno gradivo pa obsega več kot 5.000 strani prepisov.

Reedie, ki bo konec leta končal petletni mandat na čelu Wade, s 1. januarjem 2020 ga bo zamenjal Poljak Witold Banka, je kot zelo skrb vzbujajoč označil tudi položaj, povezan z ruskim neupoštevanjem protidopinških pravil.

Rusija je januarja posredovala zahtevane podatke iz moskovskega laboratorija, kar je predpogoj za odpravo triletne mednarodne prepovedi. Prejela jo je zaradi sistemskega dopinga, ki ga je vodila država.

Vendar pa je Wada septembra Rusiji izrekla novo opozorilo, da ji bodo zaradi odstopanj in neskladij v podatkih izrekli prepoved sodelovanja na vseh mednarodnih športnih tekmovanjih.

"Jasno smo povedali, da bomo zelo natančno preverili, ali so podatki pravilni in popolnoma veljavni. Izkazalo se je, da ni tako, zato smo zavzeli stališče, da je zadeva zelo resna," je dejal 78-letni Škot. Takšna zamuda preprečuje Wadi pregon nekaj sto športnikov, vpletenih v ruski dopinški škandal, je še poročal BBC.