Wada bo na kongresu v Katovicah dobila novega predsednika

Poljske Katovice bodo gostile peto zasedanje Wade, kongres bo potekal od torka do četrtka. Na njem bodo izvolili tudi novega predsednika, sprejeli pa bodo tudi nov protidopinški kodeks.

Bo na tapeti spet Rusija?

A najverjetneje bo največ pozornosti namenjene temi, ki je sicer ni na dnevnem redu. Gre za ruski dopinški škandal, ki se vleče že leta in ima posledice v vse številnejših športih.

Najnovejše poglavje je afera dobila septembra, ko so se pojavili namigi, da so Rusi letos, ko so Wadi predali zahtevano dokumentacijo o dogajanju v moskovskem laboratoriju, ponaredili elektronske podatke. Če se bo izkazalo, da je to res, bi Rusijo lahko doletela nova skupinska prepoved nastopanja športnikov na naslednji največji športni prireditvi, olimpijskih igrah v Tokiu. Wada te zadnje obtožbe oziroma sume preiskuje, izsledke naj bi sporočila do konca leta.

Blažje kazni za kokain in marihuano

Pri sprejemanju novega kodeksa se obeta nekaj sprememb, ena bo predvidoma povezana z blažjo kazijo za športnike, pri katerih bodo odkrili sledi uživanja drog, kot sta kokain ali marihuana.

Če bodo lahko dokazali, da teh sredstev niso zaužili zaradi povečanja športnih zmogljivosti, bo po novem prepoved nastopanja krajša, le tri mesece ali pa celo samo en mesec ob pogoju, da se bo športnik udeležil ustreznih zdravstvenih delavnic. Po sedanjem pravilniku lahko uživalce kokaina med športniki teoretično doletijo celo štiri leta prepovedi nastopanja, čeprav so v praksi takšne kazni krajše.

Nov predsednik

Na kongresu bodo izvolili tudi novega predsednika, po dveh mandatih se bo Britanec Criag Reedie umaknil s tega položaja, nasledil ga bo poljski minister za šport Witold Banka. Ta je spomladi na posebnem glasovanju Wade dobil prednost pred Marcosom Diazom iz Dominikanske republike. Banka bo kot zadnji organizacijo vodil po sedanjem statutu, ko mesto predsednika izmenično dobijo kandidati političnih in športnih združenj v Wadi; po letu 2022 bo predsedniška funkcija povsem neodvisna.

