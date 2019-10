Na olimpijskih igrah v Tokiu brez Rusije? Vodja Rusade se boji najhujšega.

"Ruski olimpijski ekipi bodo prepovedali nastop na olimpijskih igrah v Tokiu ... Mislim, da se bo enako zgodilo za zimske igre na Kitajskem," je dejal Juri Ganus za AFP.

Najboljši scenarij, do katerega lahko po mnenju Ganusa pride, je, da le omejijo nastope ruskih športnikov oziroma jih nekaj povabijo na OI, kot se je zgodilo za OI 2018 v Pyeongchangu. Ganus poleg že omenjenih kazni za Rusijo zaradi zlorabe dopinga pričakuje še druge kazni, kot so omejitve ali prepovedi mednarodnih tekmovanj v Rusiji, izključitev ruskih funkcionarjev iz mednarodnih športnih zvez ter denarne kazni.

Rusija trenutno na razpotju

Rusija mora pojasniti nepravilnosti v podatkih, s katerimi naj bi prejšnje vodstvo laboratorija v Moskvi manipuliralo. Foto: Sportida Svetovna protidopinška agencija (Wada) od Rusije zahteva, da pojasni nepravilnosti v podatkih, s katerimi naj bi prejšnje vodstvo laboratorija v Moskvi manipuliralo in na ta način skušalo zakriti dopinške primere, ki jih je podpirala država. S predajo podatkov naj bi Rusija pokazala, da se uspešno bori proti dopinškim aferam, a je storila vse prej kot to, pravi Ganus.

Ganus verjame, da je prišlo do tako velikih manipulacij, da le odgovori Wadi s strani ruskih oblasti tokrat ne bodo dovolj. Hkrati je dejal, da ne on ne njegov laboratorij nimata dostopa do baze podatkov.

Prvi mož Rusade se je v intervjuju spraševal, ali so oblasti intervenirale, ker želijo zaščititi najboljše ruske športnike. "O katerih imenih se pogovarjamo? Kaj je med podatki? Podatki so informacije o testih športnikov. Kdo so ljudje, ki so se infiltrirali v preiskovalni odbor, kakšne državne moči imajo? To je ekstremno resno."

Ganus, ki Rusado vodi od leta 2017, je prepričan, da je država trenutno na razpotju: "To je velik udarec za trenutno generacijo športnikov in njihove naslednike. To je tragedija."

Ganus: Rusija mora narediti red v svoji hiši

Ruske športne oblasti so Ganusa v zadnjih tednih pogosto kritizirale. Sam namreč meni, da Rusija s starimi metodami ne bo rešila dopinške krize, temveč jo bo le še poslabšala.

Prvi mož ruske protidopinške agencije Juri Ganus računa na pomoč ruskega predsednika Vladimirja Putina. Foto: Reuters

"Moramo se znebiti ideje, da Zahod pritiska na nas. Rusija mora narediti red v svoji hiši," je povedal Ganus, ki je prepričan, da država potrebuje nove vodje športnih organizacij, tudi novega ministra za šport. V boju za očiščenje športa računa tudi na podporo predsednika države Vladimirja Putina.