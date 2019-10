OKS podpisal pogodbe s kandidati za OI v Tokiu 2020

OKS bo na predlog nacionalnih panožnih zvez junija prihodnje leto potrjeval reprezentanco, ki se bo javnosti predstavila 10. julija v Mariboru, igre pa bodo potekale od 24. julija do 9. avgusta. Podpredsednik OKS Tomaž Barada je ocenil, da bo nastopilo med 60 do 80 slovenskih športnikov.

Kdo vse je podpisal?

Veliko športnikov je bilo tokrat odsotnih, pogodbe pa so podpisali karateistki Tjaša Ristič in Lina Pušnik, gorska kolesarka Tanja Žakelj, cestni kolesarji Jan Polanc, Tadej Pogačar in Matej Mohorič, jadralec Žan Luka Zelko, lokostrelec Gašper Štrajhar, strelci Denis Vatovec, Živa Dvoršak in Urša Kuharič, atleti Luka Janežič, Tina Šutej, Martina Ratej, Kristjan Čeh, Maruša Černjul, Agata Zupin, Blaž Zupančič, Nejc Pleško in Žan Rudolf, taekwondoist Ivan Konrad Trajkovič, judoisti Adrian Gomboc, Andreja Leški, Kaja Kajzer in Enej Marinič ter kajakaši na mirnih vodah Špela Ponomarenko Janić, Anja Osterman in Jošt Zakrajšek.