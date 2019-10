Slovenski šport je nezadovoljen z državnim sofinanciranjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) Bogdan Gabrovec je na okrogli mizi, s katero so začeli Dneve OKS v Portorožu, sofinanciranje športa na državni ravni ocenil kot zelo skromno.

V letošnjem državnem proračunu je za šport predvidenih slabih 20,6 milijona evrov, kar je manj kot lani, ko je bilo na voljo 23,4 milijona evrov, in manj tudi od lanske realizacije v višini 21 milijonov evrov.

Na Dnevih OKS – ZŠZ bodo sogovorniki naslovili stanje športa v SLO z različnih vidikov. Letos bo med drugim govora o razvoju športa za vse, kariernemu razvoju športnikov, povezovanju gospodarstva in športa, spoznali pa bomo tudi kandidate za nastop na OI v Tokiu. @TeamSlovenia pic.twitter.com/bLdx3axC1O — MIZŠ (@MIZS_RS) October 21, 2019

Pikalo: S štirimi odstotki je težko bistveno spreminjati stvari

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je pojasnil, da je 96 odstotkov vseh letnih prihodkov ministrstva že vnaprej oddanih zaradi zakonskih zavez, predvsem za plače in investicije.

"S štirimi preostalimi odstotki pa je zelo težko bistveno spreminjati stvari. Nihče v državi ni v celoti zadovoljen z državnim sofinanciranjem, tudi šport ne," je poudaril Pikalo.

"Nihče v državi ni v celoti zadovoljen z državnim sofinanciranjem, tudi šport ne," se zaveda minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo. Foto: Nebojša Tejič/STA

Gabrovec prepričan, da je še veliko rezerv

"Prepričan sem, da je še veliko rezerv na finančnem področju, pri nacionalnem programu smo na 40 odstotkih in upam, da bomo do leta 2023, ko se izteče, dosegli zastavljene cilje ... Da bi bil šport še naprej tako uspešen, kot je bil doslej," je uvodoma dejal Gabrovec.

Razen financiranja in zdravstva vse z odliko

A ni vse črno, predstavniki športa so navedli tudi dobre stvari. Razen pri financiranju in zdravstvu imamo vse preostale podsisteme in podrobnosti v športu pri nas med najbolje urejenimi na svetu, je o tem dejal Gabrovec.

"Tu mislim na štipendiranje športnikov, razvoj kadrov, usposabljanje trenerjev ... Pri preventivnih zdravstvenih pregledih, kar bi stalo 600 tisoč evrov letno, še ni bil sprejet niti pravilnik, a je bila zakonodaja sprejeta že pred leti. Upam, da se bodo stvari na tem področju čim prej spremenile tako, kot so pred kratkim poslanci v državnem zboru sprejeli amandma, da so prevozi na treninge zdaj subvencionirani," je pojasnil Gabrovec.

Pikalo je obljubil, da bodo poskušali čim prej izpolniti zaveze, tudi kar zadeva zdravstvo. Dodal je, da je poleg nacionalnega programa, ki ga je treba bolje uresničevati v prihodnjih letih, pomemben tudi zakon o športu iz leta 2017. "Tudi tu so težave, naj omenim informatiko v športu, financiranje iz lokalnih skupnosti."

Grm iz kolesarske zveze opozoril na pomanjkanje denarja

Tudi nacionalne panožne zveze pričakujejo, da bo država uredila stvari, ki ta čas zavirajo njihovo delo. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Tomaž Grm je navedel, da društva in klubi nimajo dovolj denarja niti za to, da bi član kluba dobil rabljeno kolo.

"Kupiti ga mora sam, kar pomeni, da brez lastnega vložka nihče ne more postati vrhunski kolesar. Je tudi nekaj kar velikih anomalij, tako je za izvedbo državnega prvenstva treba plačati policijo," je dejal Grm.