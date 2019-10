Wada z revolucionarno metodo nad prekrškarje že na OI v Tokiu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna pritidopinška organizacija (Wada) v sodelovanju z nacionalnimi protidopinškimi organizacijami in Mednarodnim olimpijskim komitejem (Mok) razvija novo metodo za odkrivanje dopinga. Poimenovali so jo posušena krvna pika (DBS) in bi jo kot revolucionarno metodo lahko uporabili že na naslednjih olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu.