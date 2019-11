Nemec izgubil zaupanje v Wado

"Če bi mene ali kogarkoli drugega iz nemškega olimpijskega komiteja vprašali, ali še stoodstotno zaupamo Wadi, verjamem, da ne bi dobili veliko pritrdilnih odgovorov," je dejal Alfons Hörmann, ki je zelo kritičen do blagega odziva predsednika Wade, 78-letnega Craiga Reedieja, na ruski dopinški škandal.

"Če gre nekaj tako zelo narobe in to toliko let, kot je šlo v ruski zadevi, potem je povsem jasna odgovornost osebe na vrhu organizacije, da pospravi nered in zadeve tako postavi, da bodo šle v boljšo smer," je dejal vodja nemškega olimpijskega komiteja. "Mislim, da mandata Reedieja ne bi mogel označiti za zgodbo o uspehu," je prepričan Nemec.

Glavni kandidat je Poljak Banka

Witold Banka je nekdanji poljski atlet. Foto: Reuters Na tridnevnem svetovnem kongresu Wade na Poljskem bodo po napovedih imenovali novega, četrtega predsednika svetovne protidopinške organizacije. Glavni kandidat za položaj je nekdanji poljski minister za šport, 35-letni Witold Banka, ki bo prevzel vodenje Wade s prvim januarjem 2020.

Nekdanji atlet Banka je januarja v glasovanju evropskega dela Wade prepričljivo premagal sedanjo podpredsednico te organizacije Lindo Cathrine Hofstad Helleland iz Norveške.

Na majskem zasedanju Wade na sedežu v Montrealu v Kanadi pa je iz boja za mesto predsednika odpadel protikandidat Marcos Diaz iz Dominikanske republike, Poljak pa je ostal edini kandidat za položaj. Tako Banka kot Diaz sta člana izvršilnega odbora Wade.

Prvi predsednik Wade je bil Kanadčan Dick Pound (1999-2007), drugi Avstralec John Fahey (2008-2013), tretji Škot Reedie je svojo funkcijo nastopil leta 2014. Banka bo daleč najmlajši predsednik svetovne agencije za boj proti dopingu.