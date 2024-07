Neja Filipič in Rok Ferlan zmagovalca mednarodne atletske lige

Neja Filipič (Mass Ljubljana) in Rok Ferlan (Triglav Kranj) sta zmagovalca letošnje sezone mednarodne atletske lige Telekoma Slovenije (MAL), so objavili na Atletski zvezi Slovenije (AZS). Ferlan je ubranil zmago iz lanske sezone, v kateri je bila Filipič druga za Agato Zupin.

Ferlan, tekač na 400 m, je prejel 31 točk ter za dve točki prehitel sprinterja Aneja Čurina Prapotnika (Ptuj), s točko zaostanka je sledil prav tako tekač na 100 in 200 m Andrej Skočir (Mass), četrti je bil s 23 točkami tekač na visokih ovirah Filip Jakob Demšar (Mass).

Tekmovalka v skoku v daljino in troskoku Filipič je bila prepričljivo prva, zbrala je 32 točk. Šest manj jih je imela njena kolegica v daljinskih skokih Maja Bedrač (Ptuj), s 23 točkami je bila tretja tekačica na visokih ovirah Nika Glojnarič (Brežice), četrta pa slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej (Kladivar, 21 točk).

Neja Filipič je nadgradila lansko drugo mesto. Foto: Reuters

V šesti sezoni MAL je bilo vseh pet mitingov v seriji svetovnega izziva in so tako šteli za svetovno lestvico. Lani je bilo to prvič, a zgolj z enim tekmovanjem v Slovenski Bistrici. Prvi miting MAL je bil 11. maja v Kranju, liga pa se je zaključila prejšnjo soboto in nedeljo z atletskim pokalom v Celju.

Ta sezona je nenavadna zaradi evropskega prvenstva, ki je bilo junija v Rimu, in olimpijskih iger, ki se bodo v petek z odprtjem začele v Parizu. Zato so na AZS v koledar domačih tekem ligo umestili tako, da so lahko atleti lovili nastope na največjih tekmovanjih.

Ljubljana zaradi napovedane obnove stadiona v Šiški tako kot lani tudi letos ni gostila nobenega tekmovanja, 18. memorialna tekma Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana je bila ponovno v Kranju. Mitingi so bili še v Slovenski Bistrici, na Ptuju, v Novem mestu in Mariboru. Poleg pokalnega tekmovanja je za seštevek štelo tudi državno prvenstvo v Celju.

Vsak miting je imel najmanj 10.000 evrov nagradnega sklada. Najboljši štirje v končnem seštevku lige v moški in ženski konkurenci so prejeli dodatne nagrade AZS, po 2000, 1500, 1000 in 500 evrov. Tu so upoštevali le slovenske tekmovalce, na posameznih mitingih pa so bile nagrade na voljo vsem sodelujočim. Denarnih nagrad ni bilo le na državnem prvenstvu in pokalu.