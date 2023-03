Najboljša slovenska atletinja pogleduje proti velikemu mejniku

Najboljša slovenska atletinja ta čas je skakalka ob palici Tina Šutej. V Celju živeča Ljubljančanka je na letošnjem dvoranskem evropskem prvenstvu v Turčiji osvojila srebrno kolajno in bila razočarana, saj si je želela zlato, a bo to izkoristila kot motivacijo za poletno sezono, v kateri ima visoke, najvišje cilje. Želi si preseči tudi mejo petih metrov.

Štiriintridesetletna Tina Šutej je v začetku februarja na mitingu v Ostravi na Češkem popravila tudi slovenski dvoranski rekord v skoku ob palici. Ta zdaj znaša 4,82 metra, v lasti ima tudi državni rekord na odprtem, štiri metre in 76 centimetrov je preskočila 11. septembra leta 2021 na državnem prvenstvu v Šiški.

"Hitrosti imam dovolj, tudi moč ni nekega bistvenega pomena ..."

Na nedavnem evropskem prvenstvu v Istanbulu se s 4,75 ni približala svojim najboljšim dvoranskim skokom in vsekakor ima še precej prostora za izboljšave. "Rezerva je predvsem v tehniki. Neke napake, neke malenkosti je treba popraviti oziroma izboljšati in je to to. Hitrosti imam dovolj, tudi moč ni nekega bistvenega pomena, treba je predvsem izkoristiti palico," nam je povedala po koncu zimske sezone.

Zdaj se pripravlja na poletno, ki je drugačna zgodba, a cilji zato nič manjši. Vrhunec sezone na odprtem bo svetovno prvenstvo v Budimpešti (od 19. do 27. avgusta), dotlej pa bo formo in predvsem tehniko pilila na številnih mitingih. "Morala se bom še bolj zliti s palico. Treba bo še bolj začutiti te skoke. Velikokrat zamujam v skoku, se začnem prepozno obračati in potem izgubim tisto podporo. Ta občutek moram natrenirati in potem bo lahko konstanta tudi 4,80, pa potem seveda še višje in upam ter verjamem, da tudi prek pet metrov," je optimistična.

Foto: Peter Kastelic

Z novimi palicami še višje

V zaključku zimske sezone še ni skakala z novimi palicami, s katerimi želi narediti korak naprej. Prišlo je do zapletov pri dobavi, nam je pojasnila. "Palice sem naročila že oktobra in računali smo, da jih bomo dobili decembra. Ampak jih nismo, prišle so dva dni pred državnim prvenstvom. Odločila sem se, da jih bom tam preizkusila, bilo pa je preblizu evropskega prvenstva, da bi jim zaupala. Zato sem se za prvenstvo odločila, da bom uporabila tiste, s katerimi sem skakala v zadnjih letih in z njimi tudi že osvajala medalje. Enostavno sem se počutila bolj zanesljivo, nisem še želela eksperimentirati z novimi palicami."

Na državnem dvoranskem prvenstvu 18. februarja v Celju je z novo palico zmogla 465 centimetrov, kar je bilo dovolj za zmago, zdaj pa se bo lahko vendarle osredotočila na spoznavanje nove opreme, s katero si želi preseči magično mejo petih metrov. "Zdaj jih bom preizkušala na treningu," je napovedala četrta skakalka na svetovni lestvici.

Šutejeva je četrta skakalka na svetovni lestvici. Foto: Peter Kastelic

Trenutno je četrta skakalka sveta

Pred njo so letos le Američanki Sandi Morris in Katie Moon ter Avstralka Nina Kennedy. Šutejeva je najboljša Evropejka, na lestvici Svetovne atletike tudi pred Finko Wilmo Murto, ki je na evropskem prvenstvu v Istanbulu sicer osvojila zlato.

Lani je na svetovnem prvenstvu v Eugenu v ZDA osvojila četrto mesto, na evropskem v Münchnu pa je prišla do bronastega odličja. S konstantnim skakanjem preko 4,80 metra bi se lahko v boj za zmago vmešala na vsakem tekmovanju, s petimi metri pa bi se vpisala v eliten klub, v katerem so le tri skakalke ob palici. Svetovna rekorderka, Rusinja Jelena Išinbajeva (5,06 m), njena rojakinja Anželika Sidorova (5,01 m) ter Američanka Morrisova, ki je leta 2016 v Bruslju preskočila natanko pet metrov. Šutejeva ima s 4,76 metra trenutno 27. najboljši dosežek v zgodovini.

