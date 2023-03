Srebrni junakinji doma, medalji pa so ju le podžgali

"Vsi ste videli, da sem bila po tekmi 'fejst' razočarana. Moram pa reči, da se je ta do danes že malo ohladila," je na sedežu Atletske zveze Slovenije povedala nosilka srebrne medalje z nedavnega evropskega prvenstva v dvoranski atletiki Tina Šutej. Če je naša najboljša skakalka ob palici v Istanbulu ciljala na zlato in bila s srebrom sprva nekoliko razočarana, je bila Anita Horvat po osvojenem naslovu evropske podprvakinje v teku na 800 metrov presrečna in danes ni nič manj. Obema pa sta dosežka dala nov zagon, novo motivacijo, ki jima bo zelo prav prišla v pripravah na poletno sezono. Vrhunec te bo avgustovsko svetovno prvenstvo v Budimpešti.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Meni se samo smeji. To je moje prvo veliko tekmovanje v vlogi predsednika in kar dve medalji! Pa dodatno še dva finala," se je danes na sedežu Atletske zveze Slovenije smejalo tudi njenemu predsedniku Primožu Fegušu. "Čestitam puncam, atletinjam, pa tudi atletom in trenerjem. Mislim, da smo v Istanbulu opravili veliko delo, letvico smo postavili zelo visoko in mislim, da bomo v takem tempu nadaljevali tudi v preostanku sezone. Pred prvenstvom smo malce namigovali na dve medalji. Listo direktno si jih nismo upali napovedati, ampak sta se uresničili," je še dejal človek, ki je bil na mesto predsednika AZS izvoljen v začetku lanskega decembra.

Jeza se je polegla, nadomestil jo je optimizem

Tina Šutej Foto: Vid Ponikvar/Sportida Osrednji slovenski junakinji evropskega dvoranskega prvenstva v Istanbulu sta bili srebrni Tina Šutej in Anita Horvat. Na prvenstvu sta različno reagirali po svojih dosežkih, naša najboljša skakalka ob palici, državna rekorderka Šutejeva je odkrito ciljala na zlato, ki se ji je tokrat izmuznilo. "Vsi ste videli, da sem bila po tekmi 'fejst' razočarana. Na prvenstvo sem odšla z mislimi na zlato medaljo, na žalost mi tega ni uspelo doseči in po tekmi je bila seveda prisotna jeza. Moram pa reči, da se je ta do danes že malo ohladila," pravi tri dni po finalu, v katerem je premoč priznala Finki Wilmi Murto.

"Ko sem prišla domov, sem dala na kup tudi vse štiri kolajne in je komplet izgledal prav lepo," je še povedla v Celju živeča 34-letna Ljubljančanka, ki ima zdaj z evropskih prvenstev dve srebrni in dve bronasto odličji. En bron z lanskega poletnega v Münchnu, vse ostale z dvoranskih. Zadnja medalja je vseeno dobra popotnica za nadaljnje delo, pavi: "Definitivno si želim skočiti še višje, to je vedno cilj, nima pa še medalje s svetovnega prvenstva na prostem in zato bom garala še naprej, da bom dosegla še kaj."

Prva medalja odlična popotnica za nadaljnje delo

Anita Horvat Foto: Vid Ponikvar/Sportida Anita Horvat pa je bila po finalu teka na 800 metrov, v katerem je zaostala le za zlato Britanko Keely Hodgkinson presrečna, To je bilo njeno prvo odličje na velikih tekmovanjih, opravila je najbolje, kar je lahko, čeprav se ni spustila pod dve minuti in se približala svojemu osebnemu rekordu (1:58,96). Tudi ta sicer tokrat ne bi zadostoval za zlato, Hodgkinsonova je namreč zmagala z 1:58,66. "Že pred evropskim prvenstvom sem napovedala medaljo, vedela sem, da je dosegljiva," je danes razlagala 26-letna Velenjčanka. "Iz kroga v krog sem napredovala, v kvalifikacijah in polfinalu sem končala kot prva, mislim, da sem praktično vse teke izpeljala popolno, tudi v finalu sem tekla dobro, Hockinsonova pa je bila premočna zame. Vesela sem, da imam srebrno medaljo, svojo prvo z velikih tekmovanj.," je še opisala nedeljsko dogajanje v dvorani Ataköy.

Medalja je potrditev dobrega dela in dobra podlaga za nadaljnje garanje, kaj več pa ne, še meni odlična tekačica: "Mislim, da kolajna sama ne bo spremenila veliko, tako kot sem trdo trenirala doslej, bom morala tudi v prihodnje. Se pripraviti na svetovno prvenstvo in iti v vsak tek stoodstotno. Še " Teka na 800 metrov se je spet resneje lotila šele predlani, je pa še vedno lastnica državnega rekorda na 400 metrov (51,22). Bo zdaj 400 metov povsem opustila? "Ne, še vedno bom tekla tudi na 400 metrov, a bolj zaradi treninga," odgovarja.

Nepopolna forma, pa vseeno izid kariere

Foto: Vid Ponikvar/Sportida Dosežek kariere je v Istanbulu uspel tudi troskokašici Neji Filipič. Ta je v finalu s 13,92 metra zasedla peto mesto. "V Istanbulu sem pokazala nek maksimum glede na pretekle rezultate sezone," je bila zadovoljna z dosežkom, njenim najboljšim na velikih tekmovanjih. V finalu ji je zmanjkalo moči za kaj več, priznava, saj se je vrnila po poškodbi, zaradi katere je izpustila tudi velik del pomembnega treninga. "Uspela mi je najprej uvrstitev v finale, kar je bila najtežja stvar. Ko sem enkrat imela možnost nastopa v finalu, mi je uspel super prvi skok, tak, kot sem si ga vedno želela," je še povedala in obljubila, da jo bomo kmalu videli pri polnih močeh. Tudi 27-letnica ima zdaj, ko je v nepopolni formi vseeno prišla do "zadovoljujočega izida", velike načrte za poletje.

Maruša Mišmaš Zrimšek je bila z osmim mestom v teku na 3000 metrov tretja najuspešnejša slovenska atletinja v Istanbulu, a je po prvenstvi zbolela in je na sprejemu ni bilo. Je pa že takoj po svojem finalnem teku poudarila, da je zdaj z mislimi že povsem v poletni sezoni. Ta bo vrhunec dosegla konec avgusta (od 19. do 27.) s svetovnim prvenstvom v Budimpešti.

