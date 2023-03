Tina Šutej: Moja želja je, da bi bila najboljša slovenska atletinja vseh časov

"Četrtič sem na zmagovalnem odru velikih tekmovanj v zadnjih dveh letih. Nič drugače ni bilo na podelitvi kot na prejšnjih treh, mogoče je bila zame še najbolj čustvena prva pred dvema letoma na Poljskem. V zadnjih dveh letih je to zame postala že skoraj rutina. Lepo je sicer stati na stopničkah in gledati zastavo. Nisem pa čisto zadovoljna tokat, rada bi bila prva, ampak to še pride na vrsto," je izrazila trdno prepričanje Tina Šutej, ovenčana s srebrom okrog vratu.

Bila je favoritinja za naslov prvakinje

"Medalj ne napovedujem, kdor to počne, ima veliko možnosti, da bo zgrešil." Foto: Reuters Pred prvenstvom je bila 34-letna Šutej največja favoritinja za zlato, v finalu jo je premagala Finka Wilma Murto, evropska prvakinja na prostem je skočila državni rekord 4,80 m. Takoj po nastopu Slovenka ni mogla skriti razočaranja in jeze, povem drugače je bilo videti po podelitvi medalj. "Mogoče sem navzven malo bolj mirna, v sebi pa sem še kar precej jezna. Tako bo verjetno ves čas, ko bomo v Istanbulu, potem pa se bo moje počutje stabiliziralo."

Pred dvema letoma je na dvoranskem EP v poljskem Torunu prav tako zasedla drugo mesto za njeno tedaj prvo veliko člansko odličje. Diplomirana biologinja je lani osvojila dve bronasti medalji na dvoranskem SP v Beogradu in na EP na prostem v Münchnu, na SP v Eugenu je bila četrta.

"Napovedovati je lahko, a to so neumnosti"

Pet velikih tekem v kraljici športov v zadnjih dveh sezonah in štiri medalje. Njen trener Matija Kranjc je dejal, da je tudi v Eugenu lani "dišalo" po medalji. "Pomembno je, kaj se zgodi na koncu. Napovedovati je lahko, a to so neumnosti, ko govorim zase, govorim o svojih ciljih in svojih željah. Medalj ne napovedujem, kdor to počne, ima veliko možnosti, da bo zgrešil," je ocenila Šutej.

Poleti letos bo na programu SP na prostem v madžarski prestolnici, naslednje leto bodo že olimpijske igre v Parizu. "Te so še vedno moj največji cilj, zgolj leto in pol je do OI. Mislim, da imam še veliko energije. Najprej moram ostati zdrava, še naprej bom delala in trdo trenirala, da še naprej napredujem. Garanja je bilo ogromno, ga še ni konec in se veselim, kaj bo pokazal čas. Kmalu se bodo začele priprave na poletje in Budimpešto. Še vedno so moj cilj zlate medalje, od tega ne odstopam in to me žene naprej."

Približuje se magični meji

Iz sezone v sezono se vse bolj približuje magični meji petih metrov, ki sta jo v dvorani doslej preskočili le Jennifer Suhr iz ZDA (5,03 m) in Rusinja Jelena Isinbajeva (5,01 m). S 4,82 metra si Šutej deli dvanajsto mesto vseh časov v dvorani.

S 4,82 metra si deli dvanajsto mesto vseh časov v dvorani. Foto: Guliverimage

"Zelo sem zadovoljna, ker sem v tej sezoni konstantno skakala prek 4,70 na mednarodnih tekmah, prej nikoli nisem bila niti blizu temu. To je zelo dobro, ker je potem lažje skočiti še višje. Moj cilj je, da skačem stalno najprej na 4,80 m, potem pa to mejo premaknem še na 4,90 m. Korak za korakom in potem bomo videli, kako se bo izšlo."

Trener Kranjc je izpostavil, da so zadnji uspehi plod več kot dveh desetletij garanja in odrekanj Tine Šutej. Po naslovu svetovne mladinske podprvakinje v Pekingu leta 2006 ni več stopila na zmagovalni oder velikih tekmovanj. Vse do Toruna 2021.

"Je profesionalka, zelo zahtevna do sebe in delavna, osredotočena, pripravljena na odpovedovanja. Je verjela vase in dolgo vztrajala, tudi v kriznih trenutkih njene kariere, ko bi kdo drugi že zdavnaj odnehal," je izpostavil Kranjc.

Preberite še: