Ljubljanski atleti bodo trenirali na Kodeljevem in v Tacnu

Ljubljanski atleti bodo morali zaradi obnove stadiona ŽAK v Šiški začasno trenirati na atletskih stadionih na Kodeljevem in v Tacnu. Atletska zveza Slovenije skupaj z Mestno občino Ljubljana in zavodom za šport išče še morebitno tretjo lokacijo.

"V času gradnje novega stadiona treniranje na atletskem stadionu ŽAK v Šiški ne bo mogoče. Gradnja bo potekala najverjetneje nekje do sredine leta 2028. V tem času bo potrebno zagotoviti alternativne površine predvsem za vrhunsko atletiko. Otroci in mladina lahko trenirajo na drugih športnih površinah, medtem ko vrhunski atleti potrebujejo optimalne pogoje," je za STA ob robu novinarske konference pred začetkom mednarodne atletske lige omenjeno problematiko opisal predsednik AZS Primož Feguš.

Kot že omenjeno, se kot najbolj primerni lokaciji ponujata stadiona na Kodeljevem in v Tacnu, a Feguš ob tem omenja še eno možnost. "Pogovarjamo se, da bi naredili še kakšno alternativo, vendar se še nismo dogovorili nič konkretnega." O stroških gradnje novega stadiona Feguš ni želel govoriti. "Veseli nas, da se je MOL odločil, da bo zgradil nov atletski stadion v Šiški. Izvajalec je bil že izbran, z njim so že bila opravljena končna pogajanja glede cene, v katero se ne želim spuščati, saj AZS ni deležnik pri gradnji in financiranju. Smo pa vključeni, ko gre za atlete in njihove pogoje."

Tako bo videti novi atletski center v Ljubljani. Foto: Mestna občina Ljubljana "V času pred gradnjo bodo potekala še manjša preprojektiranja, zaradi katerih bo novi stadion omogočal organizacijo evropskega ali svetovnega članskega prvenstva v Šiški," je še povedal Feguš.

Zaradi omenjene gradnje bo miting mednarodne atletske lige, ki bi moral biti v Ljubljani, 5. junija potekal v Mariboru. "Pomembno je, da se tradicija mitinga nadaljuje. Vsi Ljubljančani si želimo, da je ljubljanski miting v Ljubljani, a se ob tem zavedamo pomena kontinuirane organizacije takšnega dogodka. Lani smo tekmovanje organizirali v Kranju, medtem ko smo se letos odločili za Maribor, kar bo zelo lepa generalka pred ekipnim evropskim prvenstvom druge in tretje skupine," je povedala Marija Šestak, slovenska rkorderka v troskoku, ki je zaposlena na AZS.

Ob tem je še izrazila prepričanje, da bo na tekmovanju nastopilo veliko vrhunskih atletov in dejala, da se obeta tudi prihod ameriških atletov. "Kraj tekmovanja je nepomemben. Pomembno je, da imajo naši tekmovalci konkurenco in da tudi tujci vidijo, da lahko v Sloveniji organiziramo kakovosten miting," je sklenila Šestak.