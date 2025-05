Na Ptuju so organizatorji predstavili smernice tekmovanja I feel Slovenia mednarodne atletske lige Telekom Slovenije 2025, ki se bo v najstarejšem slovenskem mestu začela v nedeljo. Tekmovanje bo sestavljeno iz petih atletskih mitingov ter iz pokala in državnega prvenstva. Mitingi bodo šteli v serijo challenger Svetovne atletike.

Po nedeljskem mitingu na Ptuju, se bodo 31. maja najboljši slovenski atleti merili še v Slovenski Bistrici. Pet dni pozneje bo na sporedu miting v Mariboru, medtem ko se bodo atleti v Celje preselili 11. junija. Tekmovanje se bo nadaljevalo 2. julija v Novem mestu. Zaključni dejanji mednarodne atletske lige pa bosta atletski pokal Slovenije za članice in člane, ki bo na sporedu 12. in 13. julija, ter državno prvenstvo v Celju. Slednje se bo odvijalo 2. in 3. avgusta.

Primož Feguš Foto: Peter Kastelic/AZS "Letošnja sezona mednarodne atletske lige bo posebna iz več razlogov. Letos smo že dosegli medalje v zimskem obdobju. V nadaljevanju sezone bo v Mariboru organizirano ekipno evropsko prvenstvo druge in tretje skupine, v katerega vlagamo velike napore," je na novinarski konferenci uvodoma povedal predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS) Primož Feguš.

"Tretji dejavnik pa je mednarodna atletska liga, ki se začenja ta vikend z mitingom na Ptuju. Tudi letos imamo pet mitingov challenger, s katerimi smo začeli že lansko sezono. Letos smo to raven hoteli malce znižati, a so organizatorji sami prišli k meni in rekli, da želijo nadaljevati," je pojasnil Feguš. Dodal je še, da so dosedanje priprave pokazale, da se slovenska atletika razvija v pravo smer, na kar nakazuje tudi prisotnost novih sponzorjev. "Atletom želim čim boljše rezultate tako na mitingu, kot tudi na ekipnem evropskem prvenstvu in na svetovnem prvenstvu septembra v Tokiu."

V imenu gostiteljev je predstavnike sedme sile nagovoril direktor mitinga na Ptuju Aleš Vezjak. "Ptujčani smo že tradicionalno del mednarodne atletske lige, zato verjamem, da tudi letos ne bomo razočarali z organizacijo. Za nami je že kar nekaj priprav. Zanimanje za udeležbo je izjemno, saj smo morali prvič do zdaj zavrniti nekaj atletov. To je nepriljubljen, a nujen ukrep, če želimo tekmovanje organizirati v času, ki smo si ga zastavili," je povedal Vezjak in dodal, da bodo na mitingu nastopili atleti iz 12 držav, pri čemer jih bo večina iz Slovenije.

Koledar:



25. maj: Ptuj (5. memorial Roberta Preloga)

31. maj: Slovenska Bistrica (23. Stepišnikov memorial v metu kladiva in memorial Marjana Štimca v suvanju krogle)

5. junij: Maribor (20. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana)

11. junij: Celje (mednarodni atletski miting)

2. julij: Novo mesto (36. mednarodni atletski miting)

12. - 13. julij: lokacija še ni določena (atletski pokal Slovenije za člane in članice)

2. - 3. avgust: Celje (prvenstvo Slovenije za člane in članice).

Najbolj zveneče ime mitinga bo gotovo metalec diska Kristjan Čeh. "Vedno se rad vrnem domov in tekmujem na domačem stadionu, a lani na žalost nisem imel te možnosti. Letos se je ta pokazala, kar me zelo veseli. Mislim, da lahko disk leti zelo daleč. Želim si, da bi presegel 70 metrov," je povedal Čeh.

Drugo pomembno ime letošnjega mitinga bo še en domačin, in sicer Anej Čurin Praprotnik, ki ga čaka tek na 100 metrov. "Gotovo je želja, da odtečem dober rezultat. Zimske priprave in sezona je šla tako, kot sem si zamislil. Moj osrednji cilj sezone je evropsko prvenstvo za mlajše člane, medtem ko se z nastopom na svetovnem prvenstvu zaenkrat ne obremenjujem," je povedal Čurin Praprotnik in dodal, da si želi, da bi kmalu izboljšal osebni rekord, ki zdaj znaša 10,24.

Atleti sicer z nastopom na omenjenih mitingih pridobijo dodatne točke za svetovno lestvico, kar jim omogoča lažjo uvrstitev na največja tekmovanja. Denarni sklad za vsak miting je 12.000 evrov, razen za DP in pokal. Najboljši štirje v moški in ženski konkurenci v končnem seštevku dobijo po 2000, 1500, 1000 in 500 evrov, konkurirajo lahko le slovenski državljani.