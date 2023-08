Izjemen skok svetovne prvakinje, Šutejeva nerazpoloćena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tina Šutej, edina slovenska predstavnica na atletski diamantni ligi v Zürichu v Švici, je v skoku s palico, ki je potekal v dvorani, osvojila sedmo mesto s 4,51 metra. S 4,91 m in najboljšim izidom sezone na svetu je zmagala Avstralka Nina Kennedy, zlata na nedavnem svetovnem prvenstvu v Budimpešti.

Večina tekmovanj bo v četrtek na stadionu Letzigrund, le skok s palico je bil v glavnem poslopju železniške postaje Wannerhalle v Zürichu.

Tina Šutej se tokrat ni vmešala v boj za vrh

Slovenska rekorderka Tina Šutej je v prvem poskus preskočila začetno višino 4,36 m, v drugem pa 4,51 m. Tedaj je s tremi neuspešnimi skoki in brez izida končala Finka Wilma Murto. Evropska prvakinja na prostem in v dvorani je imela na nedavnem svetovnem prvenstvu v Budimpešti zgolj eno popravo manj od Šutejeve in jo je zato prehitela v boju za bron.

Slovenska rekorderka Tina Šutej se tokrat ni vmešala v boj za najvišja mesta. Foto: Reuters

Šutejeva je nato trikrat podrla letvico na 4,66 m in se na eni redkih tekem v zadnjem obdobju ni vpletla v boj za najvišja mesta. Sedmo mesto si je razdelila s Čehinjo Amalie Švabikovo.

Svetovna prvakinja izjemna

Na zaletišču so bile vse najboljše iz finala na SP v madžarski prestolnici, o razpletu je najprej odločala višina 4,85 m. Na njej je za tretje mesto s tremi neuspešnimi skoki končala Sandio Morris, lanska svetovna dvoranska prvakinja, je skočila 4,76 m.

Edina, ki je poleg Avstralke še ostala v igri z zmago, je bila aktualna olimpijska zmagovalka Katie Moon iz ZDA. Prvo mesto na SP v Budimpešti si je kot branilka delila z Nino Kennedy.

Avstralka je v življenjski formi. Foto: Reuters

Slednja, lani tretja na SP, je v prvem skoku zmogla 4,86 m za rekord Oceanije. Moon je izpustila to višino in skakala nato na 4,91 m. Kennedy je bila tudi tu vnovič uspešna prvič, Moon pa ne in je dva poskusa pustila za 4,96 m, ki pa je bila previsoka prepreka za obe.

Četrta je bila s 4,66 m Švicarka Angelica Moser. Ta leta je 2021 v poljskem Torunu na dvoranskem EP edina premagala Šutejevo.

Pred finalom diamantne lige 16. in 17. septembra v Eugenu v ZDA, kjer bo Kristjan Čeh branil lansko zmago v metu diska, Tina Šutej pa tretje mesto, bo predzadnji miting najbolj prestižne enodnevne atletske serije tekmovanj 9. septembra v Bruslju.

Preberite še: