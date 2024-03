Glavni slovenski adut za olimpijsko zlato: Upam, da bo letelo daleč

Najboljši slovenski atlet zadnjih let, svetovni prvak in svetovni podprvak Kristjan Čeh, je nedavno presenetil z novico, da se je po slabih treh letih sodelovanja razšel z estonskim trenerjem Gerdom Kanterjem. "Ta poteza je bila narejena v želji, da bi bil na olimpijskih igrah kar najbolje pripravljen in stoodstotno prepričan sam vase. Da bom v Parizu res lahko pokazal, česa sem sposoben," je odločitev pojasnil danes na Ptuju in tudi razkril načrte za sezono 2024.

Letos ima sezona Kristjana Čeha dva izrazita vrhunca, junijsko evropsko prvenstvo v Rimu ter olimpijske igre v Parizu, ki bodo v francoski prestolnici potekale med 26. julijem in 11. avgustom. Čeh, svetovni prvak v metu diska iz Eugena 2023 in podprvak iz lanske Budimpešte, je največji slovenski adut za zlati odličji na obeh velikih tekmovanjih. Na obeh si želi nastopiti kar najbolje.

Met čez 70 metrov ni več garancija za zmago

"Pripravil sem bom na obe tekmovanji, evropsko prvenstvo in olimpijske igre. Med njima je dva meseca, se pravi dovolj časa za proces treninga, da bom lahko na obeh tekmovanjih dobro fizično in tehnično pripravljen in bom lahko ciljal na najvišja mesta," je 25-letni slovenski rekorder razlagal danes na domačem Ptuju.

"Medalj pa nikoli ne napovedujem," je še poudaril, a dodal: "Seveda je moja želja zmagati na vseh tekmah, ampak vemo, da to ni vedno mogoče, sploh ne v današnjih časih, ko je disk resnično na vrhuncu. Že met čez 70 metrov ni več garancija za zmago. Napovedujem tako raje nič, vem pa, da če sem dobro pripravljen, sem sposoben vreči daleč."

Izjemna konkurenca napoveduje izjemne boje

Lani ga je na svetovnem prvenstvu v madžarski prestolnici v boju za zlato premagal izkušeni Šved Daniel Stahl, na evropskem prvenstvu leta 2022 je moral premoč priznati mlademu Litovcu Mykolasu Alekni. Trojica je tudi lani v Budimpešti uprizorila imenitno bitko in prav ti bodo bržčas glavni protagonisti metalskih spektaklov tudi letos. A vrh v metu diska je še širši, pravi Čeh: "Medaljo lahko na velikih tekmovanjih osvoji kakšnih štiri, pet metalcev, takšni, ki lahko redno mečemo prek 70 metrov smo pa samo trije. Jaz, seveda, pa Stahl, ki se je lani tehnično stabiliziral tudi z menjavo trenerja, in Alekna, ki je še mlad, veliki talent in lahko še ogromno naredi. Mi trije lahko 70 metrov mečemo redno. Morda ne prav vsak dan, ampak večino časa."

Presenetil z menjavo trenerja

Konkurenca v tej disciplini je izjemna, na lanskem svetovnem prvenstvu sploh prvič v zgodovini met prek 70 metrov ni bil dovolj za zlato. Čehov osebni rekord in s tem tudi slovenski pa je 71,86 metra. Njegov zdaj že nekdanji trener Gerd Kanter je večkrat samozavestno napovedal, da bo 206 centimetrov visoki Ptujčan kmalu napadel tudi svetovni rekord. Ta je že od leta 1986 v lasti Vzhodnega Nemca Jürgena Schulta in znaša 74,08 metra. No, Kanter Čeha do tega mejnika ne bo pospremil kot trener.

Tudi pred zadnjimi OI menjal trenerja Zanimivo je, da se je Čeh že pred olimpijskimi igrami v Tokiu leta 2021 razšel s takratnim trenerjem Gorazdom Rajherjem in potem v japonski prestolnici kot novinec na velikih tekmah zasedel peto mesto. "To sta dve različni stvari. Leta 2021, ko sem ostal brez trenerja, sem brez njega tekmoval tudi na OI. Tokrat ne bo tako in novemu trenerju zaupam," je o tem dejal slovenski as, ki si je od tedaj nabral ogromno izkušenj.

Nedavno je namreč ptujski orjak presenetil z novico, da se je po treh letih sodelovanja z estonskim rekorderjem razšel. "To je bila skupna odločitev, nisva več videla neke poti do napredka. Menim, da je bila to zame dobra odločitev, vsekakor tudi pomembna. Narejena pa v želji, da bi bil na olimpijskih igrah kar najbolje pripravljen in stoodstotno prepričan sam vase. Da bom v Parizu res lahko pokazal, česa sem sposoben. Drugih sprememb v moji ekipi pa ni," je o tem povedal slovenski atletski zvezdnik, ki zdaj že sodeluje z Martom Olmanom, nekdanjim estonskim rekorderjem v metu kladiva.

"Izkušnje trenerja zdaj niso več bistvene"

"Res je, izhaja iz druge discipline, meta kladiva, izkušenj morda nima toliko kot moj prejšnji trener, se je pa tudi on ukvarjal z metom diska in ima o tem res veliko znanja. To se je pokazalo že na prvih treningih, moja tehnika napreduje," je na morebitne pomisleke o primernosti novega trenerja odgovoril Čeh. Tudi manjša izkušenost novega trenerja ni težava, pravi. "Izkušnje trenerja zdaj niso več bistvene, saj jih imam tudi sam že nekaj. Potrebujem neka znanja, ki mi jih lahko da, da napredujem iz leta v leto."

Odločitev ni bila sprejeta kar čez noč, je še pojasnjeval. "To je tlelo kar nekaj časa, sprva naj bi do tega koraka prišlo po OI, ampak se je zgodilo prej. Nikoli pravzaprav ni idealen čas za zamenjavo. Toda imam samo eno kariero, ki je kratka, zato je treba sprejemati pomembne in prave odločitve." Se pa sistem dela za zdaj niti ni bistveno spremenil, saj bi bilo to v olimpijski sezoni nevarno. "Spremembe so manjše, večji fokus je na tehniki, želim si, da je perfektna. Želim si, da lahko vsak met izvedem tehnično brezhibno in da bo letelo daleč," poudarja.

S Kanterjem ni prišlo do kakšnega spora ali kakšnih nepremostljivih razlik v pogledu na trening, njuno sodelovanje se je le nekako izpelo. "Morda je prišlo tudi do zasičenosti, ne vem, tega ne morem trditi. Vsekakor pa je dobro imeti nekaj novega znanja, neko novo vizijo v ekipi. To sem z novim trenerjem pridobil, verjamem, da bo sezona dobra. Njegovi prijemi so drugačni, tudi bolj inovativni. Resnično ni slab."

Slovenska atletika paradni konj olimpijske reprezentance Ob tej priložnosti je v mestni hiši na Ptuju podpisal tudi pogodbo s predsednikom Atletske zveze Slovenije (AZS) Primožem Fegušem v višini 11.000 evrov. Feguš si je zaželel nadaljevanje uspešnega atletskega leta, ki ga je začela Lia Apostolovski z bronom na dvoranskem SP. Podpisal je tudi pogodbo z Atletsko zvezo Slovenije. Foto: Peter Kastelic/AZS Slovenska atletika bo predvsem zaradi Čeha tudi paradni konj olimpijske reprezentance na vrhuncu leta, na olimpijskih igrah v Parizu. "V prvi vrsti smo ponosni, da bomo najverjetneje največja ekipa v okviru individualnih športov, le kolektivni namreč pripeljejo več tekmovalcev. Načrtujemo, da bomo na olimpijskih igrah nastopili z 12 športniki, med katerimi je Kristjan Čeh največja zvezda," nam je ponosno povedal predsednik AZS. Čeh bo tudi glavni slovenski adut za olimpijski zlato. Je morda to pritisk tudi za AZS? "Pritisk se ustvarja, vendar v nekem pozitivnem smislu. V duhu tega, da nam daje neko dodatno motivacijo, da se res potrudimo maksimalno kar se da, da zagotovimo pogoje in ne le Kristjanu, pač pa seveda tudi preostalim. Pa da to zgodbo predstavimo mlajšim generacijam, ki prihajajo, da jih navdihne in jih nekako zaveže, da bi ostali v atletiki čim dlje in poskušali doseči rezultate, ki jih zdaj dosega Kristjan Čeh." Sportal Ostaja zvesta filozofiji "najprej skoči in potem reci hop" Slovenska atletska reprezentanca se širi, tudi na dvoranskem SP smo lahko videli, da se pojavljajo nova imena, Lia Apostolovski, pa Rok Ferlan, Anej Čurin Prapotnik in Nika Glojnarič, Filip Jakob Demšar so bili slovenski junaki zimske sezone. Veliko bolj uveljavljeni so še Tina Šutej, Maruša Mišmaš Zrimšek, Anita Horvat, Neja Filipič … Predsedniku se lahko ob vsem tem le smeji. "Ja, to me izjemno veseli, da se vrh širi in nimamo le enega atleta, ki bi osvajal medalje. Zdaj imamo že štiri takšne v zadnjem času,. Krog tistih, ki bi se potegovali za odličja, zlasti na evropskem prvenstvu v Rimu, se precej širši – napovedati si jih seveda ne upam, saj medalje niso samoumevne –, ampak je tudi nas nekako presenetilo, koliko naših atletov, predvsem pa atletinj se lahko v tem trenutku poteguje za najvišja mesta," še pravi Feguš.

Najprej na priprave na Tenerife

Začetek poletne sezone se naglo bliža, Kristjan Čeh naslednji teden odhaja na priprave na Tenerife, tri tedne bo tam, nato se vrača v svojo bazo v Estonijo, 10. maja pa ima že prvo tekmo v Dohi. Nadaljuje 19. maja v Marakešu, 23. maja ima miting bronaste lige v Estoniji, sledi diamantna liga v Oslu. "Nato pa je v začetku junija na vrsti že evropsko prvenstvo v Rimu," pravi. "Urnik bo natrpan, nekaj tekem bom izpustil, diamantno ligo v Stockholmu, denimo, ker je preblizu EP."

Po evropskem prvenstvu se bo konec junija predstavil tudi slovenski javnosti na državnem prvenstvu v Celju.

