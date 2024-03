Fantastičen zaključek zimske sezone: Uspelo mi je nekaj neverjetnega

Majhna, le šestčlanska slovenska atletska reprezentanca se je danes vrnila iz Glasgowa, kjer je na svetovnem dvoranskem prvenstvu odlično zaključila zimsko sezono. Najuspešnejša članica odprave je bila skakalka v višino Lia Apostolovski, ki je danes ponosno razkazovala svojo bronasto kolajno, ob tem pa priznala, da ji je ta vlila še nekaj dodatne samozavesti pred začetkom poletne sezone, katere vrhunca bosta evropsko prvenstvo v Rimu in pa seveda olimpijske igre v Parizu. Tudi preostali člani slovenske reprezentance so se s Škotske po dobrih dosežkih vrnili opogumljeni.

"Zelo sem zadovoljna, uspelo mi je nekaj neverjetnega. Osebni rekord sem skočila na veliki tekmi. S trenerjem Rožletom Prezljem sva dobro načrtovala formo, tako da sem bila najboljša na najpomembnejši tekmi. To je res dobra motivacija za poletno sezono," se je na uspešno prvenstvo v Glasgowu ozrla 23-letna Lia Apostolovski.

Po njeni zaslugi je Slovenija 19. dvoransko SP končala na 27. mestu na lestvici najuspešnejših reprezentanc. Tudi konkurenca v Glasgowu je bila močna, čeprav je manjkalo nekaj zvenečih imen. A tudi preostali člani majhne in mlade slovenske odprave so se vrnili zadovoljni. Rok Ferlan, Anej Čurin Prapotnik in Nika Glojnarič so se v svojih disciplinah prebili do polfinala, Ferlanu je le malo zmanjkalo, da bi napredoval celo v finale. Najbolj izkušena članica odprave, troskokašica Neja Filipič, je bila v finale uvrščena neposredno, prek kvalifikacij se ni uspelo prebiti le Filipu Jakobu Demšarju.

Še lepa nagrada za bronasto skakalko Hčerka nekdanjega slovenskega rekorderja v skoku v višino Saše Apostolovskega je za tretje mesto od Svetovne atletike prejela 10.000 ameriških dolarjev, 5000 evrov pa je dodala tudi Atletska zveza Slovenije. Simbolni ček je dobila na novinarski konferenci v Ljubljani dan po prihodu ekipe s Škotske. Trener Rožle Prezelj je od zveze prejel 2500 evrov, Svetovna atletika pa mu je namenila srebrno medaljo, to posebno nagrado so prejeli vsi trenerji dobitnikov kolajn.

Majhna slovenska reprezentanca je na Škotskem presegla pričakovanja. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Gremo naprej, poletna sezona se zelo hitro bliža"

"Zagotovo sem bil zmožen več, ampak sem mi tek enostavno ni posrečil. V tej sezoni sem odtekel že veliko boljših. Na nek način nisem imel sreče na svoji strani, ampak gremo naprej, poletna sezona se zelo hitro bliža," je o svojem nastopu povedal Demšar, Filipičeva pa se je po težavah s poškodbo, ki jih je imela pred prvenstvom, soočala z manjšimi težavami pri iskanju pravega zaleta. "Uvrstitev je boljša, kot je bil moj skok. Ta je bil zelo povprečen," je priznala. V Glasgowu je bila 11. "Šla sem na 'ziher', da dosežem vsaj neko uvrstitev. Ko pa sem poskušala dati še nekaj več, saj sem vedela, da sem sposobna priti med najboljših osem, kar je tudi cilj prvih treh skokov, pa se mi ni izšlo tako, kot bi si želela. Zadovoljna torej nisem, je bila pa tekma OK. Uvrstitev je moja najboljša na svetovnih prvenstvih, vseeno pa upam, da bom v Rimu lahko pokazala veliko več."

Glojnaričevi uspelo v celoti, Čurinu Prapotniku "le" polovično

Nika Glojnarič je v teku na 60 m z ovirami dosegla zastavljene cilje. "Tja sem šla po osebni rekord in ta cilj sem izpolnila. Dobro sem se pripravila in vedela sem, da bom odtekla dobro, bila pa sem tudi čisto neobremenjena, saj sem prišla v Glasgow s 35. rezultatom. Zato je 21. mesto na svetu za 60 metrov z ovirami super rezultat, tudi čas 8,05 je dober. Z zimsko sezono sem lahko zelo zadovoljna, zdaj pa se bom povsem osredotočila na poletno," je bila zadovoljna 23-letnica.

Najmlajši član slovenske odprave je bil Anej Čurin Prapotnik, ki se je v sprintu na 60 m soočil s svetovno elito, in na svojem prvem velikem članskem prvenstvu pokazal zrelost in ostal povsem osredotočen na svoje cilje. Njegova uvrstitev v polfinale je znanilka prekrasne prihodnosti. "To je bila zame neka nova izkušnja, za cilja pa sem si zadal osebni rekord in uvrstitev v polfinale. Uspelo mi je polovično. No, vseeno sem zelo vesel uvrstitve v polfinale," je Glasgow povzel 20-letni Ptujčan.

"V Glasgowu smo bili priče fenomenalnemu uvodu v olimpijsko sezono," je zadovoljen tudi direktor AZS Nejc Jeraša. Foto: Peter Kastelic/AZS

Ferlan po tihem upal

Presenetil pa je tudi 26-letni član kranjskega Troglava Rok Ferlan. Ta je v teku na 400 m le za las zgrešil celo uvrstitev v finale. "Morda sem malo po tihem upal, da pridem tako daleč, nekako sem predvideval, da v Glasgowu ne bo vseh najboljših, se mi je pa veliko stvari lepo poklopilo. Naredil sem zelo dober tek v polfinalu," je poročal slovenski državni dvoranski prvak.

"Fenomenalen uvod v olimpijsko sezono"

Dosežki reprezentance so seveda navdušili tudi vodstvo Atletske zveze Slovenije. "V Glasgowu smo bili priče fenomenalnemu uvodu v olimpijsko sezono, ko bo poleg bojev za olimpijske medalje v Parizu v Rimu potekalo tudi evropsko prvenstvo. Res se lahko z veseljem spogledujemo s to sezono na prostem," je povedal direktor AZS Nejc Jeraša. "Ta odprava na Škotsko je bila izjemno uspešna. Pred tekmovanjem sem napovedal, da imamo veliko možnosti, da osvojimo medaljo. Lia Apostolovski je tekmovala izjemno, tudi drugi pa so presegli pričakovanja in odlično opravili svoje delo," pa je dejal vodja reprezentance v Glasgowu Albert Šoba.