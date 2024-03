Lia Apostolovski ima kolajno!

Slovenska skakalka v višino Lia Apostolovski si je na 19. dvoranskem svetovnem prvenstvu priborila medaljo. V finalu skoka v višino je zaostala le za zlato Avstralko Nicolo Olyslagers in srebrno Ukrajinko Jaroslavo Mahučik in se veselila bronastega odličja. Odlično je v polfinalu teka na 400 metrov nastopil tudi Rok Ferlan, ki je bil z osebnim rekordom 46,61 le za las prekratek za finale. V polfinalu je danes tekel tudi sprinter Anej Čurin Prapotnik, v svoji skupini na 60 metrov je bil osmi.

Lia Apostolovski, prvo ime šestčlanske slovenske vrste na Škotskem, je v finalu ženskega skoka v višino preskočila 1,95 metra in si že priborila bronasto odličje. Slovenka je bila uspešna na višinah 1,84, 1,88, 1,92 in nato še višino svojega osebnega rekorda 1,95. Na 1,97 je poskusila le enkrat, a letvico podrla, ko so jo zagrabili krči v nogah. Nato je naslednja dva skoka na tej višini izpustila. V konkurenci so so ostale le še Nemka Christina Honsel, Srbkinja Angelina Topić in Britanka Morgan Lake. A vse s popravami na nižjih višinah, kar je pomenilo, da je bila tedaj slovenska predstavnica na začasnem tretjem mestu.

"Uresničile so se mi sanje"

Po neuspešnih skokih Honsel, Topič in Lake pa je lahko Apostolovski skupaj s trenerjem Rožletom Prezljem na tribuni glasno vzkliknila z visoko dvignjenima rokama, saj je bilo že tedaj jasno, da je osvojila najmanj bron.

"Izjemno sem vesela, uresničile so se mi sanje. Obenem sem kot sedma slovenska atletinja stopila na zmagovalni oder dvoranskih SP. Presrečna sem," je pred podelitvijo medalj povedla Apostolovski.

23-letna slovenska atletinja je osvojila še sedmo slovensko medaljo na dvoranskih svetovnih prvenstvih, po Britti Bilač, ki je bila srebrna leta 1995 v Barceloni, še drugo v skoku v višino. Srebrni kolajni sta za Slovenijo osvojili še Jolanda Čeplak v teku na 800 m (2004, Budimpešta) in Marija Šestak v troskoku (2008, Valencia), bronaste pa Brigita Bukovec v teku na 60 m ovire (1995, Barcelona) in Merlene Ottey na 60 m (2003, Birmingham) ter nazadnje Tina Šutej v skoku s palico (2022, Beograd).

Foto: Guliverimage

Za zlato sta se pomerili Ukrajinka Jaroslava Mahučik in Avstralka Nicola Olyslagers. Obe sta preskočili 1,97 m, 1,99 pa je uspelo premagati le Avstralki, ki je tako osvojila zlato odličje.

Ferlan za las zgršil finale

Odlično je v polfinalu teka na 400 metrov nastopil tudi Rok Ferlan, ki je bil z osebnim rekordom 46,61 le za las prekratek za finale.

V skupini Ferlana je bil tako kot v dopoldanskih kvalifikacijah ponovno olimpijski zmagovalec in svetovni prvak na 400 m ovire, Norvežan Karsten Warholm (46,68), tudi evropski rekorder.

Rok Ferlan se danes ni mogel otresti Norvežana Warholma, skupaj sta tekla v kvalifikacijah in v polfinalu. Foto: Guliverimage

Slednji je bil skupno drugi v polfinalu s 45,86, za Belgijcem Alexandrom Doomom (45,69). Čeh Matej Kršek, ki je s 46,07 dosegel najboljši čas prvega kroga, se je s 46,48 kot zadnji uvrstil v finale in v drugi skupini s tretjim mestom na četrto potisnil Ferlana.

Tudi Čurin Prapotnik tekel v polfinalu

Najmlajši član šestčlanske slovenske reprezentance je zgodaj popoldne tekel v peti od sedmih kvalifikacijskih skupin in se v njej kot tretji neposredno po mestih uvrstil v nadaljevanje, skupno pa je imel 22. čas s 6,68 sekunde. Pred polfinalom si je želel izboljšati osebni rekord (6,64).

"Z uvrstitvijo v polfinale sem izpolnil tihi cilj pred prvenstvom, želja pa je bila, da tečem tudi osebni rekord. Imel sem občutek, kot da bi na startu na nos padel. Zaostal sem, ne vem, zakaj se je to zgodilo. Bom delal na tem, da bom to popravil," je bil nekoliko razočaran Čurin Prapotnik.

Foto: Guliverimage

V skupini slovenskega sprinterja je bil tudi svetovni dvoranski rekorder Christian Coleman iz ZDA, ki je bil s 6,49 najhitrejši že v kvalifikacijah.

"Super, da sem bil s svetovnim rekorderjem, a sem mislil, da bi bil lahko bližje. V preveliki želji pa sem naredil napako na startu, kot da bi se spotaknil po odhodu s startnih blokov. Mogoče sem bil pred prvim tekom celo malo bolj sproščen kot pred polfinalom. Je pa to dobra popotnica za olimpijsko sezono, v kateri bo evropsko prvenstvo v Rimu moj glavni cilj," je še povedal član kluba s Ptuja.

Coleman je zmagal v prvi skupini, ko je izenačil izid sezone na svetu in s 6,43 sekunde postavil tudi prvi izid polfinala. Drugi za njim je bil njegov rojak Noah Lyles (6,47).

Slednji je lastnik šestih odličij s SP na prostem, polovico si jih je pritekel lani v Budimpešti na 100 in 200 m ter v štafeti. Coleman, svetovni prvak na 100 m leta 2019 v Dohi, je bil prvi na dvoranskem SP leta 2018, na prejšnjem SP v Beogradu pa je bil srebrn. To sta tudi največja favorita za večerni finale.

