Jakobu Demšarju zmanjkalo osem stotink

"Na ogrevanju sem naredil nekaj dobrih tekov, nastop pa je bil potem slab. Mogoče je to posledica utrujenosti po številnih tekmah to zimo. Nobene večje napake namreč nisem naredil. Mogoče sem na startu malce preveč ostal zadaj in brez prave hitrosti nisem mogel priti bližje najboljšim. Poleg tega sem bil na zunanji progi in nisem bil v celoti del dirke," je ocenil 23-letni Filip Jakob Demšar. Z letošnjim osebnim rekordom (7,70) bi se uvrstil v polfinale. To je bila po nekaj letih tudi njegova prva sezona, v kateri ni v Slovenijo prišel iz ZDA, kjer je lani končal s študijem fizike.

Filip Jakob Demšar je že uvrščen na evropsko prvenstvo, ki bo letos v Rimu. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Ta sezona je bila nekoliko težja zame, ne živim več v ZDA in nisem več študent. A zima je bila tekmovalno uspešna, dosegel sem osebni rekord, čeprav sem menjal korak med ovirami na sedem in sem tudi spremenil položaj v startnih blokih. Čez teden dni grem že na priprave na poletno sezono v Makarsko. Na EP v Rimu sem že uvrščen, poletje bom začel brez novosti v svojem teku in se bom potegoval tudi za olimpijske igre," je napovedal Demšar. Leta 2019 je v Glasgowu že tekmoval in bil 24. v kvalifikacijah dvoranskega EP, pred dvema letoma je bil 33. na dvoranskem SP v Beogradu, kar je bila doslej njegova druga velika članska tekma.

Lia Apostolovski je v petek osvojila bronasto medaljo. Foto: Peter Kastelic/AZS

Polovica slovenske ekipe je pred njim na prvenstvu na Škotskem tekmovala že v petek. Prvi dan SP je bron v skoku v višino osvojila Lia Apostolovski in v zakladnico slovenske kraljice športov dodala sedmo medaljo s tovrstnih tekmovanj.

Nastopila sta še dva atleta in se oba prebila v polfinale. Rok Ferlan je na 400 m z osebnim rekordom na sedmem mestu le za eno mesto zgrešil finale. Dvajsetletni Anej Čurin Prapotnik je na 60 m na svojem prvem velikem članskem tekmovanju zabeležil skupno 22. čas med 24 polfinalisti.

V nedeljo bosta na tekmovališče odšli še zadnji atletinji šestčlanske slovenske reprezentance. Ob 11.18 bo finale v troskoku začela Neja Filipič, ob 11.25 pa bo na vrsti prvi krog kvalifikacij na 60 m ovire z Niko Glojnarič.