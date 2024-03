Kot strela z jasnega: Kristjan Čeh prekinil s trenerjem

Še lani, ko je Kristjan Čeh na svetovnem prvenstvu v Budimpešti v dramatičnem finalu v zadnjem metu ostal brez zlate medalje in tako ni ubranil svetovnega naslova, ampak se vrnil v domovino s srebrnim odličjem, je njegov trener Gerd Kanter našemu poročevalcu Simonu Kavčiču navdušeno pojasnjeval, kako bo naredil vse, da bo slovenski orjak postavil nov svetovni rekord. Estonec je legendarni metalec diska, še vedno je lastnik tretjega najdaljšega meta v zgodovini. Njegove izkušnje so neprecenljive. Čeh je z veseljem sodeloval z njim, veliko časa prebil v Estoniji, a je nato nepričakovano napočil trenutek za prekinitev sodelovanja.

Gerd Kanter je 44-letni Estonec, ki se lahko pohvali z izjemnimi dosežki v metu diska. Je nekdanji olimpijski (2008) in svetovni (2007) prvak. Foto: www.alesfevzer.com

"Vse bomo naredili za to, da bo prav Kristjan ta, ki bo postavil nov svetovni rekord. Poleg tega pa je naš drugi oziroma prvi veliki cilj Pariz. Upam, da bo Kristjan ostal zdrav. Je izjemno motiviran, zato ga bomo poskušali samo kar najbolje pripraviti na uspešno leto 2024," je lani na Madžarskem pojasnjeval Kanter, takrat še uradno Čehov trener, pol leta pozneje pa je prek socialnega omrežja Instagram presenetil javnost, kako je prekinil sodelovanje s slovenskim šampionom.

"Edini način, da bi lahko Kristjan napredoval"

"Obveščam vas, da sva se s Kristjanom Čehom odločila za prekinitev strokovnega sodelovanja," je zapisal in dodal, kako je prišlo do razlik v pristopih k metodologiji usposabljanja. Razlike so očitno tako velike in nepremostljive, da skupno sodelovanje ni več možno, niti ne bi 25-letnemu Slovencu prineslo koristi. In to ravno v najbolj občutljivem obdobju, ko se vneto bliža veliki vrhunec, nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

Kristjan Čeh je prejšnji mesec dopolnil 25 let. Njegov osebni rekord znaša 71,86 m. Največji uspeh je dosegel na SP 2022 v ZDA (Eugene), ko je postal svetovni prvak. Lani je bil na SP 2023 v Budimpešti drugi, v finalu je zaostal le za Švedom Danielom Stahlom, ki ga je prehitel z zadnjim metom. Drugo mesto je osvojil tudi na EP 2022 v Münchnu. Foto: Peter Kastelic/AZS

"To je trenutno edini način, da bi lahko Kristjan napredoval. Hvaležen sem mu za čas, ki sva ga preživela skupaj. Želim mu vse najboljše," je še zapisal Kanter. S Čehom, sicer nekdanjim svetovnim prvakom in evropskim podprvakom, je začel sodelovati leta 2022.