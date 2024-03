Čeh ima že novega trenerja, metalca kladiva

Kot strela z jasnega je v torek odjeknila vest, da je Kristjan Čeh prekinil sodelovanje s trenerjem Gerdom Kanterjem. To je slovenski adut za olimpijsko kolajno v Parizu storil že pred prejšnjimi igrami. Ima pa že novega trenerja. To je Estonec Mart Olman.

Najboljši slovenski atlet, metalec diska Kristjan Čeh, ne bo več sodeloval z dosedanjim trenerjem Gerdom Kanterjem. Skupaj sta se odločila, da se njuni poti razideta. Kanter je s Čehom začel sodelovati konec leta 2021, leta 2022 je Ptujčan postal svetovni prvak, 2023 pa je na SP zasedel drugo mesto. Čeh pa že trenira pod taktirko novega trenerja, Estonca Marta Olmana. Ta je star 35 let. Trikrat je bil prvak Estonije v metu kladiva.

"Dosedanjemu trenerju Kanterju bi se rad zahvalil za vse, kar me je naučil. Najini poti se na tem mestu razhajata. Menim, da je napočil čas za spremembo. Priprave na letošnjo sezono tako potekajo brez prekinitev. Fokusiran sem na treninge in vem, kaj prinaša letošnja sezona. Ob meni je že nov trener. Skupaj pozitivno zreva v prihodnost," je sporočil Čeh, ki bo vtise s priprav in pričakovanja za olimpijsko sezono predstavil na novinarski konferenci, ki bo čez dva tedna, ko se vrne v Slovenijo.