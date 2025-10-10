Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Avtor:
STA

Petek,
10. 10. 2025,
20.30

Osveženo pred

57 minut

atletika Femke Bol

Trikratna svetovna prvakinja

Femke Bol bo odslej tekla na 800 metrov

Femke Bol, diamantna liga, Stockholm 2025 | Femke Bol | Foto Guliverimage

Femke Bol

Foto: Guliverimage

Nizozemska atletinja Femke Bol po v novi sezoni tekla na 800 metrov. Trikratna svetovna prvakinja in olimpijska zmagovalka je doslej tekla predvsem na 400 metrov ovire, 400 metrov ter v štafetnih preizkušnjah 4 x 400 metrov.

Petindvajsetletna Femke Bol je disciplino spremenila predvsem v želji po čim boljšem nastopu na olimpijskih igrah v Los Angelesu 2028, ko bo stara 28 let. Stavi na svojo vzdržljivost, potem ko je v tekih na 400 m v dvorani in 400 m ovire blestela predvsem v zaključkih.

Nizozemska zvezdnica je letos v Tokiu postala svetovna prvakinja na 400 m ovire, z mešano štafeto je bila srebrna, s klasično pa bronasta. Lani je na olimpijskih igrah po izjemnem finišu osvojila zlato na 4 x 400 m mešano, bila pa je še bronasta na 400 m ovire in srebrna z žensko štafeto na 4 x 400 m. En bron ima še z OI 2021 v Tokiu. Dve zlati in dve srebrni kolajni ima tudi z dvoranskih svetovnih prvenstev, v dvorani je tudi svetovna rekorderka na 400 m. Petkrat je postala še evropska prvakinja in petkrat tudi zmagovalka seštevkov v diamantni ligi.

"S trenerjem sva se odločila, da bo 800 m moja glavna disciplina v naslednjih letih. To je velik izziv, v mislih pa je že dlje časa. S 400 m ovire sem uresničila vse nepredstavljive sanje, disciplina me je oblikovala kot osebo in tekmovalko," je v posnetku na Instagramu dejala visokorasla atletinja (184 cm). "Še vedno pa imam veliko drugih sanj. Naslednje ne bodo lahko uresničljive, postregle bodo z novimi ovirami, a pripravljena sem dati vse od sebe v lovu nanje."

Uradnih izidov Bolova doslej na 800 m nima, na uradnih tekmah je najdlje tekla na 500 m in v dvorani dosegla čas 1:05,63 minute, ki je najhitrejši v zgodovini.

