Na spektaklu v Firencah tudi 15 olimpijskih zmagovalcev in dve Slovenki

Tina Šutej in Maruša Mišmaš Zrimšek bosta zastopali slovensko atletiko na diamantni ligi v petek v Firencah. Nastopilo bo 15 olimpijskih zmagovalcev, 31 svetovnih prvakov in skupaj 95 dobitnikov medalj na OI v Tokiu, ter svetovnih prvenstev v dvorani v Beogradu in na prostem v Eugenu, ki so bili zadnji veliki svetovni dogodki v kraljici športov.