Maruša Mišmaš Zrimšek za manj kot sekundo zaostala za rekordom mitinga

"Začele smo malo počasneje, kot je bilo mišljeno. A potem sploh nisem gledala na uro, čeprav je bilo kar divje in precej prerivanja. Nisem skušala izgubljati energije v tem in sem se v zadnjem krogu potem počutila zelo močno. Vesela in zadovoljna sem, ker sem v zadnjih 100 m pobegnila tekmicam in zmagala. Imam hitrost poleg vzdržljivosti, prvo se je potrdilo na današnjem mitingu," je povedala Mišmaš Zrimšek. Naslednjič bo tekmovala v petek na diamantni ligi v Firencah na 3000 m zapreke.

Na 14. mestu med 18 tekmovalkami, ki so prišle v cilj v različnih skupinah, je preizkušnjo na 800 m končala Veronika Sadek (2:03,09). Jan Vukovič na tej razdalji ni prišel do cilja.

