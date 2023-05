Zupinova zmagala, tekla pet stotink za državnim rekordom

Rekord, 55,96 sekunde, je Agata Zupin dosegla 23. julija 2017 v Grossetu. Ian Matic Guček je tekel 50,32 in za slabo sekundo in pol zastal za svojim lanskim državnim rekordom (48,91). Neja Filipič (Mass) je v skoku v daljino zmagala s 6,49 metra.

Že kmalu po začetku mitinga je zablestela zmagovalka na 400 m ovire. "Tekla sem drugi čas kariere. Zelo sem vesela, dobro sem trenirala in tudi prek ovir sem danes dobro tekla. Le zadnja me je malo zmotila in sem potem klecnila, tako da imam še rezerve. Morala bom iti še na kakšen močnejši miting, da bom imela dobro konkurenco in bom lahko tekla še precej hitreje. Želim se prebiti na SP v Budimpešto in najmanj ponoviti izid s SP v Londonu, kjer sem tekla v polfinalu," je napovedala Agata Zupin.

Ian Matic Guček Foto: Peter Kastelic/AZS "To sezono sem odprl z boljšim časom kot lani, zato sem zelo zadovoljen. To je dober znak, treningi so sicer potekali brez težav in se že veselim naslednjih tekem. Glavni cilj bo zame julija na mlajšem članskem EP na Finskem. Upam pa, da se bom uvrstil tudi na člansko SP v Budimpešti. Tretji cilj pa je, da še izboljšam slovenski rekord, a sem še mlad in je pred mano še precej atletskih let, zato se s tem ne obremenjujem," je pojasnil Guček.

Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) je v finalu na 100 m tekel celo hitreje od osebnega rekorda, ki ga je 23. maja zmogel na Ptuju z 10,29 sekunde. Tedaj je postal četrti najhitrejši Slovenec vseh časov. Tokrat je tekel 10,24 sekunde, a ob nekoliko premočnem vetru v hrbet (+ 2,4 m/s). Drugi je bil prav tako z lepim časom 10,28 Matevž Šuštaršič (Krka).

Najboljše v skoku v daljino. Zmagala je Neja FIlipič. Foto: Peter Kastelic/AZS "Imela sem stabilne skoke, najdaljši z lepim vetrom se je sicer končal s prestopom. Glede na to, da je šele začetek sezone, sem zelo zadovoljna. Zaenkrat še čuvam sklepe in svoje telo, saj me kmalu čaka serija tekem v troskoku. S skoki v daljno pa si pomagam pri stabilnosti zaleta, prihodu na desko in pridobivanju občutka," je povedala Neja Filipič.

Mednarodni miting Telekoma Slovenije, Slovenska Bistrica (M):



100 m: (+2,4 m/s)

1. Anej Čurin Prapotnik (Ptu) 10,24

2. Matevž Šuštaršič (Krk) 10,28

3. Jernej Gumilar (Mass) 10,52



300 m:

1. Matevž Šuštaršič (Krk) 32,98

2. Lovro Mesec Košir (Mass) 33,05

3. Rok Ferlan (Tri) 33,09



800 m:

1. Žan Ogrinc (PMb) 1:50,96

2. Žiga Jan (Kla) 1:51,17

3. Simon Jakofčič Smrekar (Nav) 1:51,89



3000 m:

1. Klemen Vilhar (Kra) 8:32,41

2. Jakob Medved (TJL) 8:36,06

3. Mlađen Samardžić (BiH) 8:40,12



110 m ovire (+1,8 m/s):

1. Lukas Cik (Hrv) 14,21

2. Tilen Novak (Krk) 15,05



400 m ovire:

1. Ian Matic Guček (Kla) 50,32

2. Nikola Kostić (Srb) 51,37

3. Marko Pepelnak (Kla) 54,19



daljina:

1. Filip Pravdica (Hrv) 8,01

2. Marko Čeko (Hrv) 7,77

3. Dino Subašić (Vel) 7,49



troskok:

1. Filip Kozina (Hrv) 14,85

2. Francesco Ruzza (Ita) 13,69

3. Luka Nograšek (Tri) 13,54



krogla:

1. Armin Sinančević (Srb) 21,14

2. Mesud Pezer (BiH) 20,27

3. Blaž Zupančič (Mass) 18,53



kladivo:

1. Wang Qi (Kit) 69,50

2. Liu Yuxuan (Kit) 68,58

3. Gustavo Luis A. Da Silva (Bra) 68,09

...

5. Jakob Urbanč (Bre) 66,99



Mednarodni miting Telekoma Slovenije, Slovenska Bistrica (Ž):



100 m (+2,6 m/s):

1. Lucija Potnik Lucija (Rad) 11,62

2. Kaja Debevec (Mass) 11,88

3. Pika Bikar Kern (Tri) 11,95



300 m:

1. Veronika Drljačić (Hrv) 38,02

2. Maja Gajić (Srb) 38,96

3. Aleksandra Pešić (Srb) 39,20

4. Pika Bikar Kern (Tri) 39,66



800 m:

1. Nina Vuković (Hrv) 2:04,95

2. Sofia Giobelli (Ita) 2:07,13

3. Hana Grobovšek (Kra) 2:07,59



100 m ovire (+1,7 m/s):

1. Nika Glojnarič (Bre) 13,21

2. Milica Emini (Mass) 13,22

3. Lana Andolšek (Kra) 13,30



400 m ovire:

1. Agata Zupin (Vel) 56,01

2. Maja Gajić (Srb) 58,38

3. Vika Rutar (Mass) 59,24



višina:

1. Fedra Fekete (Mad) 1,82

2. Monika Podlogar (Mass) 1,82

3. Ela Velepec (Kla) 1,73



daljina:

1. Neja Filipič (Mass) 6,49

2. Urša Matotek (DTo) 6,27

3. Brina Likar (Tri) 6,25



troskok:

1. Eva Pepelnak (Kla) 13,41

2. Natalija Dragojević (Srb) 13,12

3. Neja Omanović (Kra) 12,34



disk:

1. Veronika Domjan (Ptu) 54,86

2. Lucija Leko (Hrv) 54,17

3. Hana Urankar (Kla) 53,16



kopje:

1. Martina Ratej (Kla) 56,16

2. Nina Rman (Mass) 48,51

3. Laura Štefanac (Hrv) 46,77



kladivo:

1. Rosa Rodrigues (Ven) 72,49

2. Weilu Huang (Kit) 69,95

3. Ja Li (Kit) 69,19