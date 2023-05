Moker krog, a nov vrhunski met in zmaga Kristjana Čeha

Svetovni prvak Kristjan Čeh (Ptuj) je na atletskem mitingu v domačem Ptuju, kjer se je začela mednarodna liga Telekom Slovenije (MAL) in v kateri Čeh brani lansko zmago, slavil v metu diska s 68,67 metra in kljub mokremu krogu za izmet dosegel nov vrhunski izid. Neja Filipič je v skoku v daljino 6,61 metra izboljšala osebni rekord.

Kristjan Čeh je bil lani tudi skupni zmagovalec diamantne lige, na najprestižnejši seriji tekmovanj v kraljici športov je zmagal na vseh tekmah v metu diska. To si želi v tej sezoni ponoviti, največji cilj pa bo imel avgusta v Budimpešti, kjer bo branil naslov svetovnega prvaka. Druga diamantna tekma bo konec tedna v Rabatu v Maroku, poletno sezono je začel z zmago na uvodni tekmi v Dohi.

"Vedno rad nastopam na domačem mitingu na Ptuju, pa tudi v Slovenski Bistrici in Mariboru, saj štajersko okolje ponuja dobre tekme. Zaradi nastopov na močnih mitingih na tujem ne bom mogel tekmovati na vseh slovenskih, tudi v Bistrici me ne bo, ker je naslednji dan diamantna liga v Rabatu," je povedal Čeh, ki je torkovo tekmo začel s 65,74 metra, v drugi seriji se ni zavrtel do konca v krogu za izmet, 66,97 m so mu namerili v tretji, v četrti je orodje pristalo izven sektorja. V peti seriji je vrgel 65,90 ter končal s 68,67 metra, daljavo dneva in tekme.

Osebni rekord Filipičeve

Neja Filipič Foto: Vid Ponikvar Neja Filipič (Mass), branilka lanske zmage v MAL med atletinjami, je v skoku v daljino 6,61 metra izboljšala osebni rekord in se približala državnemu ter je sedaj tretja najboljša Slovenka doslej. Za tretji vrhunec dneva je poskrbel drugi član ptujskega kluba; Anej Čurin Prapotnik je na svoj dvajseti rojstni dan na 100 m tekel 10,29 sekunde in je sedaj četrti najhitrejši Slovenec vseh časov.

Tekmovanje za tretji memorial Roberta Preloga se je začelo v toplem in sončnem vremenu, a se je vreme vse bolj oblačilo in v drugi seriji meta diska je začelo deževati, pa je po četrti nekoliko ponehalo. Kljub temu je bil krog za izmet diska vse prej kot v idealnem stanju.

Nasledni miting MAL bo 27. maja

Liga MAL ima 32.500 evrov nagradnega sklada, končala pa se bo 16. in 17. septembra z atletskim pokalom Slovenije, prireditelj še ni potrjen. Ljubljana zaradi obnove stadiona v Šiški letos ne bo gostila nobenega tekmovanja, 18. memorialno tekmo Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana bodo tako pripravili 8. junija v Kranju. Že 27. maja bo druga tekma MAL v Slovenski Bistrici, kjer bo prvič izziv svetovne celinske serije, s tem je ta miting najvrednejši pri nas. Sledile bodo tekme 4. julija v Novem mestu, 8. in 9. julija v Velenju z DP, 2. septembra pa predzadnja tekma domače serije v Mariboru.