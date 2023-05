Po daljšem času se bo slovenski javnosti predstavil Čeh

"Vedno rad nastopam na domačem mitingu na Ptuju, pa tudi v Slovenski Bistrici in Mariboru, saj štajersko okolje ponuja dobre tekme. Zaradi nastopov na močnih mitingih na tujem ne bom mogel tekmovati na vseh slovenskih, tudi v Bistrici me ne bo, ker je naslednji dan diamantna liga v Rabatu," je na predstavitvi lige na sedežu Atletske zveze Slovenije (AZS) v Ljubljani povedal Čeh.

"Sem v dobri formi, moja želja je, da na čim več tekmah presežem magično mejo 70 metrov, da zmagam v skupnem seštevku diamantne lige, po možnosti na vseh tekmah kot lani, ter da v Budimpešti ubranim naslov svetovnega prvaka," je dodal Čeh.

Neja Filipič, ki ji je lani za las spodletela uvrstitev v finale diamantne lige. pa je povedala: "Začela bom na Ptuju v skoku v daljino po zaključku bazičnih priprav. Potem se bom sproti odločala, kje bom tekmovala. Dobro sem pripravljena, o pričakovanjih pa še ne morem govoriti."

Nagradni sklad 32.500 evrov

Liga MAL ima 32.500 evrov nagradnega sklada, končala pa se bo 16. in 17. septembra z atletskim pokalom Slovenije, prireditelj še ni potrjen. Ljubljana zaradi obnove stadiona v Šiški letos ne bo gostila nobenega tekmovanja, 18. memorialno tekmo Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana bodo tako pripravili 8. junija v Kranju.

Nagradni sklad bodo razdeljevali na posameznih tekmah in za končni seštevek, denarnih nagrad ne bo le v državnem prvenstvu in atletskem pokalu, ki sicer tudi štejeta za seštevek lige.

Najboljši štirje bodo v moški in ženski konkurenci na koncu prejeli po 2000, 1500, 1000 in 500 evrov, tu bodo upoštevali le slovenske tekmovalce, na posameznih mitingih pa bodo nagrade na voljo vsem sodelujočim. Po tablicah svetovne atletike bodo točkovali tudi najboljših osem v moški in ženski konkurenci (500, 400, 350, 300, 250, 200, 150 in 100 evrov).

Nadaljevanje v Slovenski Bistrici

Že 27. maja bo druga tekma MAL v Slovenski Bistrici, kjer bo prvič izziv svetovne celinske serije, s tem je ta miting najvrednejši pri nas. Sledile bodo tekme 4. julija v Novem mestu, 8. in 9. julija v Velenju z DP, 2. septembra pa tekma v Mariboru.

"Lansko leto je bilo eno najuspešnejših v zgodovini slovenske atletike, sodeč po zimski sezoni in uvodu tekmovanj na prostem, pa nas čaka novo izjemno leto. MAL smo začeli pred petimi leti, da bi zagotovili nastope Slovencem v močni mednarodni konkurenci na domačih tleh. Poleg nagradnega sklada zveza zagotavlja še okrog 20.000 evrov za organizacijo," je izpostavil direktor AZS Nejc Jeraša.