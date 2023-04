Ni ga boljšega od slovenskega šampiona

Nezadržno se bližamo začetku letošnje diamantne lige, vrhunec sezone pa bo predstavljalo svetovno prvenstvo v sosednji Budimpešti. V lanski sezoni najmočnejše atletske lige so Slovenci blesteli, v novi pa lahko ponovno največ pričakujemo od Tine Šutej, skakalke s palico, in Kristjana Čeha, trenutno najboljšega metalca diska na svetu. Kako jima je šlo v dozdajšnjem delu sezone?

Kristjan Čeh je letošnjo sezono po prihodu z intenzivnih priprav na Tenerifih začel z zimskim državnim prvenstvom v Domžalah. V mrzlem in vetrovnem vremenu Ptujčanu meti niso uspeli tako, kot bi si želel in kot bi od njega mnogi pričakovali. Disk je najdlje vrgel slabih 63 metrov in tako precej zaostal za najboljšimi izidi sezone na svetu. Prvi rezultat je tedaj nosil Jamajčan Traves Smikle z 68,14 metra.

A slovenski orjak ni potreboval dolgo, da se je ponovno vrnil na vrh atletske smetane. Na evropskem pokalu v metih na Portugalskem je članu atletskega kluba Ptuj disk uspelo vreči do 68,30 metra, kar je zadostovalo za zmago in ponoven skok na vrh najboljšega izida sezone. A ob tem je treba omeniti, da Čehovi največji konkurenti, Šveda Daniel Stahl in Simon Petterson ter Litovca Mykolas Alekna in Andrius Gudžius, sezone še niso začeli.

Ptujčan je v lanskem letu v Eugenu z dolžino 71,13 metra postavil rekord svetovnih prvenstev. Čeh, ki ne skriva ambicij po dosegu svetovnega rekorda, želi tudi na prihajajočem avgustovskem SP v Budimpešti ubraniti naslov prvaka in zmagati na vseh tekmah diamantne lige. V lanski sanjski sezoni je 2,06 metra visoki orjak nastopil na 21 tekmah in zabeležil 19 zmag, bil enkrat drugi in tretji.

Najboljši rezultati v karieri: Srebro, EP (München, Nemčija), 2022

Zlato, SP (Eugene, ZDA), 2022

5. mesto, Ol (Tokio, Japonska), 2021

Tudi Tina Šutej, drugo najmočnejše slovensko orožje v atletiki, je sezono odlično začela. Slovenska rekorderka v skoku s palico je letos na evropskem prvenstvu v Turčiji prav tako kot Anita Horvat prejela srebrno kolajno s skokom 4,75 metra. Članica celjskega Kladivarja je bila največja favoritinja za zlato, a ji je pot do naslova preprečila Finka Wilma Murto (skočila je državni rekord 4,80 metra). Šutejeva ne skriva želje po tem, da bi postala najboljša slovenska predstavnica kraljice športov v zgodovini.

Šutejeva želi postati najboljša slovenska atletinja. Foto: Peter Kastelic

Ljubljančanka se iz leta v leto približuje magični meji petih metrov, ki sta jo v dvorani doslej preskočili le Američanka Jennifer Suhr (5,03 metra) in Rusinja Jelena Isinbajeva (5,01 metra). Rekord Slovenije znaša 4,82 metra, ki je v njeni lasti, in si deli dvanajsto mesto vseh časov v dvorani.

Najboljši rezultati v karieri: srebro, dvoransko EP (Torun, Poljska) 2021

5. mesto, Ol (Tokio, Japonska), 2021

bron, dvoransko SP (Beograd, Srbija), 2022

bron, EP na prostem (München, Nemčija), 2022

četrto mesto, SP (Eugen, ZDA), 2022

srebro, dvoransko EP (Istanbul, Turčija), 2023

Tako Čeh kot Šutejeva sta že okusila slast zmage v diamantni ligi, ki je najmočnejša atletska liga. Letos se bo 5. maja začela v Dohi. 34-letnica je prestižno zmago dosegla na mitingu v Lozani s skokom 4,70 metra. Na zadnji tekmi diamantne lige v Zürichu 7. septembra je slovenska predstavnica s skokom 4,61 metra dosegla 3. mesto in zaostala za prvouvrščeno Avstralko Nino Kennedy (4,81 metra) in Američanko Sandi Morris (4,76 metra).

Ne smemo pa pozabiti na Anito Horvat, ki je v začetku letošnje sezone že posegla po najboljšem rezultatu kariere. Horvatova je na dvoranskem evropskem prvenstvu v atletiki, ki ga je v začetku marca gostil turški Istanbul, dosegla drugo mesto. V teku na 800 metrov si je s časom 2.00,54 pritekla srebrno medaljo. Zmagala je Britanka Keely Hudgkinson, sicer lastnica izida sezone na svetu. Ljubljančanka trenutno zaseda 10. mesto v skupni razvrstitvi teka na 800 metrov na svetu. Anita Horvat je novo močno orožje slovenske atletike. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Obeti pred nadaljevanjem koledarskega leta so iz slovenskega zornega kota dobri, ob takšnem nadaljevanju pa bo lahko naša reprezentanca optimistično odpotovala na svetovno prvenstvo v Budimpešto, ki bo potekalo od 19. do 27. avgusta.