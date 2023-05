"Cirkus se začenja." Na diamantni ligi tudi Kristjan Čeh, Tina Šutej in Maruša Mišmaš Zrimšek

Kristijan Čeh, svetovni prvak in evropski podprvak v metu diska, je lani zmagal na vseh mitingih diamantne atletske serije v sezoni. Letošnjo poletno bo začel 5. maja v Dohi, kjer bosta na začetku letošnje serije najprestižnejših mitingov v kraljici športov tekmovali tudi Tina Šutej v skoku s palico in Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m zapreke.

Anita Horvat, ki je 29. aprila izboljšala desetletje in pol star slovenski rekord na 600 m (1:26,26) in bila marca na dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu srebrna na 800 m, bo tekla prvič v sezoni na dva stadionska kroga v Rabatu na drugi tekmi diamantne lige 28. maja.

"Cirkus se začenja"

Tina Šutej, najboljša slovenska atletinja lanskega leta, je na marčevskem dvoranskem EP v Turčiji prav tako osvojila srebro in nadaljevala z zbiranjem odličij iz prejšnjih sezon. "Startamo v Dohi, cirkus se začenja. Artisti gredo v areno," je pred nastopom v katarski prestolnici kratko in slikoviti dejal trener Tine Šutej Milan Kranjc.

"Treningi so potekali dobro in brez težav, zato mislim, da sem dobro pripravljena. Za prvo tekmo si ne postavljam posebnih pričakovanj, na tekmo grem sproščeno. Je pa cilj, da tečem okrog osebnega in državnega rekorda," pa je pred prvo tekmo poletnega dela sezone povedala Maruša Mišmaš Zrimšek, osma na 3000 m na EP v Istanbulu.

Lani je prvič v zgodovini v finalu najvišje serije svetovnih mitingov nastopila trojica Slovencev, ni pa veliko manjkalo, da bi sodelovala četverica. Kristjan Čeh je v Zürichu zmagal v metu diska s 67,10 metra in po drugem mestu predlani dosegel največji uspeh v tem tekmovanju za slovensko atletiko.

Tina Šutej je bila tretja v skoku s palico, preskočila je 4,61 m in ponovila predlansko uvrstitev. Anita Horvat je na 800 m zasedla šesto mesto in je znova tekla pod dvema minutama 1:59,25. Neja Filipič je na sedmem mestu za las ostala brez nastopa v finalu šesterice v troskoku.

Še nikoli toliko tekem

V diamantni ligi se bodo letos merili na 15 prizoriščih, zadnja tekma bo v ameriškem Eugenu 16. in 17. septembra. V 14-letni zgodovini najmočnejših atletskih tekmovanj še ni bilo toliko tekem, 15 jih bo razdeljenih v 12 držav gostiteljic, prvič pa bo finalna odločitev v ZDA. Tja se bodo uvrstili najboljši na prejšnjih 14 tekmah, tekma v Oregonu bo tudi edina dvodnevna.

Koledar diamantne lige 2023: 5. maj: Doha/Katar

28. maj: Rabat/Maroko

2. junij: Rim/Firence/Italija

9. junij: Pariz/Francija

15. junij: Oslo/Norveška

30. junij: Lozana/Švica

2. julij: Stockholm/Švedska

16. julij: Chorzow/Poljska

21. julij: Monako/Monte Carlo

23. julij: London/Velika Britanija

29. julij: Šanghaj/Kitajska

2. avgust: Shenzhen/Kitajska

31. avgust: Zürich/Švica

8. september: Bruselj/Belgija

16.-17. september: Eugene/ZDA

Na koledarju je spet tudi memorialna tekma Kamile Skolimowske v poljskem Chorzowu, ki so jo lani uvrstili na koledar naknadno po odpovedi kitajskih prizorišč, zdaj pa je dobila status stalne prirediteljice za naslednjih pet let. Vračata se tudi kitajski prizorišči. Šanghaj in Shenzhen bosta atlete gostila konec julija in v začetku avgusta, pred svetovnim prvenstvom v Budimpešti.

Čeh brani skupno zmago

Poleg diamantnega pokala si je Kristjan Čeh za lansko zmago v finalu prislužil še 30.000 ameriških dolarjev. Tako bo, kar se vrednosti zmage tiče, tudi letos, ko bo drugo mesto v finalu vredno 12.000, tretje 7.000, nato pa bodo nagrade še od osmega mesta, ki bo prineslo 1000 dolarjev.

Pol manj je osmo mesto vredno na posameznih mitingih med sezono, za prvo pa se bo dobilo 10.000, za drugo 6000, za tretje pa 3500 dolarjev. Od osem do ene točke bo na voljo za posamezna mesta v disciplinah na mitingih, skupni zbir točk bo dal finaliste. Po osem jih bo v teku od 100 od 800 m, po 12 v tekih od 1500 m naprej, po šest pa v metih in skokih. Zmagovalec diamantne lige bo tisti, ki bo zmagal na finalni tekmi, skupaj bo tako 32 dobitnikov diamante trofeje, po 16 v moški in ženski konkurenci.

Končni zmagovalci atletske diamantne lige za sezono 2022: - 100 m: Trayvon Bromell (ZDA); Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jam) - 200 m: Noah Lyles (ZDA); Shericka Jackson (Jam) - 400 m: Kirani James (Grn); Marileidy Paulino (DoR) - 800 m: Emmanuel Korir (Ken); Mary Moraa (Ken) - 1500 m: Jakob Ingebrigtsen (Nor); Faith Kipyegon (Ken) - 5000 m: Nicholas Kipkorir (Ken); Beatrice Chebet (Ken) - 110/100 m ovire: Grant Holloway (ZDA); Tobi Amusan (Nig) - 400 m ovire: Alison Dos Santos (Bra); Femke Bol (Niz) - 3000 m zapreke: Soufiane El Bakkali (Mar); Werkuha Getachew (Eti) - višina: Gianmarco Tamberi (Ita); Yaroslava Mahučik (Ukr) - palica: Armand Duplantis (Šve); Nina Kennedy (Avs) - daljina: Miltiadis Tentoglou (Grč); Ivana Vuleta (Srb) - troskok: Andy Diaz Hernandez (Kub); Yulimar Rojas (Ven) - krogla: Joe Kovacs (ZDA); Chase Ealey (ZDA) - disk: Kristjan Čeh (Slo); Valarie Allman (ZDA) - kopje: Neeraj Chopra (Ind); Kara Winger (ZDA).

