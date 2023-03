V pravi luči jo bomo videli poleti, v najboljši morda prav na svetovnem prvenstvu

"Poškodba je preteklost, v pripravah na poletno sezono me ne bo nič več oviralo in poleti me boste videli v najboljši luči," obljublja trenutno najboljša slovenska troskokašica Neja Filipič, ki se je na marčevskem dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu vrnila po poškodbi tetive in osvojila peto mesto. Za poletje ima ambiciozne načrte, čeprav si konkretnih ciljev še ne želi postavljati.

Na nedavnem dvoranskem evropskem prvenstvu v Istanbulu je 27-letna Žirovka s 13 metri in 92 centimetri osvojila peto mesto. To je bilo v luči tega, da se je še nekaj tednov pred tekmovanjem v Turčiji spopadala s poškodbo tetive v stopalu, zadovoljiv dosežek, nam je povedala: "Nekako se je vse skupaj obrnilo v dokaj pozitivno smer, poškodba je sanirana, obenem pa sem dosegla neko zelo solidno uvrstitev."

Poškodba je pozabljena

"Da, vsekakor se vidim v finalu svetovnega prvenstva. Zakaj pa ne?" Foto: Vid Ponikvar Poškodba ji ni povzročala nobenih težav, je pa zaradi nje izgubila pomembne tedne treninga. "Zaradi tega tudi nisem povsem izpolnila načrta, s katerim bi za evropsko prvenstvo prišla v optimalno formo, ampak odločili smo se, da je bolje, da poškodbo saniramo v času zimske sezone, kot da se zavleče v poletno in na račun tega izgubim še kakšen mesec treninga."

Ob koncu zimske sezone je torej nismo videli v najboljši izvedbi, več stavi na poletno sezono: "Da, za to je bila vseeno kriva poškodba, na treningih nisem dosegala pravih hitrosti za daljše skoke, tudi samih skokov nisem mogla natrenirati, ampak zdaj upam, da me to v pripravah za poletno sezono ne bo več oviralo in me boste poleti videli v najboljši luči."

Meja si ne postavlja

Lani je na mitingu v Maroku s 14,42 dosegla osebni rekord, počasi se približuje tretji najboljši slovenski troskokašici vseh časov Snežani Vukmirović (14,58), druga na večni lestvici je Anja Valant (14,69), povsem na vrhu pa Marija Šestak, s 15,03 metra slovenska državna rekorderka. So te številke za Filipičevo dosegljive? Kje so njene meje?

"Meja si ne postavljan, ob koncu vsakega pripravljalnega obdobja si zastavim cilje glede na to, kako dobro je to obdobje potekalo. Glede na to, koliko kakovostnih treningov mi je uspelo izpeljati, glede na moje stanje, kar zadeva poškodbe in bolezni. Trenutno se nič ne obremenjujem s kakšnimi cilji, te si bom zastavila, ko bom videla, kako se bodo odvijale priprave," pravi državna prvakinja.

Se vidi v finalu SP?

Na svetovni lestvici je trenutno četrta najboljša Evropejka, za Ukrajinko Marino Bek-Romančuk, Portugalko Patricio Mamono in Finko Kristiino Mäkelä. A svetovna konkurenca, s katero se bo spopadala na poletnih mitingih, predvsem pa na avgustovskem svetovnem prvenstvu v Budimpešti, je precej hujša. V finale troskoka na SP pridejo le dve ali tri Evropejke. Se vidi v finalu svetovnega prvenstva?

"Če ni prave zaletne hitrosti, ne moreš skočiti daleč, ob veliki hitrosti pa je tehnična izvedba toliko težja." Foto: Sportida

"Da, vsekakor se vidim v finalu. Zakaj pa ne? Svetovna konkurenca je res huda, ampak to tudi mene motivira, da sem boljša. Verjetno to velja tudi za preostala dekleta. Glede na lanske rezultate, 14,40, če mi uspe do svetovnega prvenstva dvigniti svoje povprečje dobrih skokov, mislim, da je finale povsem dosegljiv," pravi. Za uvrstitev v finale lanskega svetovnega prvenstva v Eugenu v ZDA bi se morala približati osebnemu rekordu ... "Oja, tega se zavedam, seveda," je odločna.

Zdaj išče pravo ravnovesje med hitrostjo in tehniko odriva. "Če ni prave zaletne hitrosti, ne moreš skočiti daleč, ob veliki hitrosti pa je tehnična izvedba toliko težja," pravi o problemu, ki ga mora razrešiti vsak troskokaš.

