Čeh in Šutejeva izjemna tudi v Ljubljani, pokalna naslova Massu

Svetovni prvak in evropski podprvak Kristjan Čeh (Ptuj) je drugi dan atletskega pokala Slovenije, ki ga je v Ljubljani za skoraj uro in pol prekinil dež s strelami, v metu diska zmagal z vrhunskim izidom 66,75 m. Tina Šutej (Kladivar) je bila tudi uspešna s 4,60 m v skoku s palico. Pokal je prepričljivo osvojil ljubljanski Mass v obeh konkurencah.

V mednarodni ligi Telekom Slovenije sta po neuradnih podatkih skupni zmagi po sedmih tekmah osvojila Čeh, ki je zmagal že lani, in sredozemska prvakinja v troskoku Neja Filipič (Mass), ki je tokrat slavila v skoku v daljino s 6,24 m.

Ko je bila končana prva disciplina, ženski met kladiva, je začelo deževati, udari strele pa so preprečile nadaljevanje tekmovanja. Tako so morali po ogrevanju na ali pod tribune stadiona v Šiški tudi metalci diska s Čehom in skakalke s palico s Tino Šutej. Slednja je skakala v dvorani pod tribuno, tako kot tudi skakalci v višino in skakalke v tej disciplini v petek, ko je le deževalo in tekme ni bilo treba prekiniti.

Čeh je začel s 54,55 m, nadaljeval s 66,75 in končal s 66,38 m, potem pa ni več metal in se je odpravil že na naslednjo tekmo. Ptujčan bo v nedeljo za zaključek izjemne sezone, v kateri je osvojil tudi skupno zmago v diamantni lig kot prvi Slovenec, končal v nedeljo v Zagrebu. Tam je Šutejeva v petek tako kot Neja Filipič že zanesljivo zmagala in je z nastopom v slovenski prestolnici sklenila tekmovalno leto.

Šutejeva, letos bronasta na dvoranskem SP in EP na prostem, je na zadnji tekmi v svoji najboljši sezoni doslej, četrta je bila tudi na SP na prostem in tretja v diamantni ligi, prav tako nastopila zelo dobro. Na 4,10, 4,30, 4,50 in 4,60 metra je z letvico opravila v prvih skokih, blizu uspeha je bila tudi na 4,70 m, kjer pa je trikrat podrla in končala tekmovanje.

Tina Šutej (Kladivar) je bila najboljša s 4,60 m v skoku s palico. Foto: Peter Kastelic

Agata Zupin (Velenje), lanska zmagovalka slovenske lige, je sobotni prepričljivi zmagi na 400 m dodala dan pozneje še prvo mesto na nizkih ovirah, na katerih je slovenska rekorderka. Tudi tokrat je bila s 57,04 pred Anejo Simončič (Mass, 58,84). Dve zmagi, na 100 in 200 m, sta na APS zabeležila tudi Kaja Debevec, na daljši razdalji je drugi dan pokala tekla 24,77, in Matevž Šuštaršič (Krka).

Slednji je na pol stadionskega kroga z 21,18 ugnal Jureta Grkmana (Mass, 21,18) in Roka Ferlana (Triglav, 21,50), člana slovenske štafete 4 X 400 m. Tretji član slednje in svetovni mladinski podprvak na 400 m ovire, Ian Matic Guček (Kladivar), je na 400 m ovire slavil s 54,30 v luči priprav na zadnjo tekmo leta v močni konkurenci v nedeljo v hrvaški prestolnici.

Jerneja Smonkar (Velenje) in Veronika Sadek (Mass) sta v odsotnosti Anite Horvat, ki bo sezono sklenila v ponedeljek v Švici, odločali o zmagi na dva stadionska kroga, članica velenjskega kluba je zmagala z 2:06,48, druga je tekla 2:07,24. Jan Vukovič je bi po pričakovanjih prvi med atleti na 800 m brez težav po izjemnem finišu (1:56,79).

S tem tekmovanjem se je praktično zaključila atletska sezona pri nas, oktobra bo v slovenski prestolnici še ljubljanski maraton, končala pa se pa tudi mednarodna liga Telekom Slovenije.

Ta se je začela 24. maja na Ptuju, sledile so tekme 28. maja v Slovenski Bistrici, 9. junija v Ljubljani, 14. junija v Mariboru, 24. in 25. junija je bilo državno prvenstvo v Velenju, pred APS je bil 8. julija še miting v Novem mestu.

Izidi:

ekipno, končni vrstni red:

moški:

1. Mass Ljubljana 303 točke

2. Krka Novo mesto 164

3. Kladivar Celje 158

..

ženske:

1. Mass 387

2. Kronos Ljubljana 172

3. Kladivar 163,5

...

posamično:

moški:

- 200 m (veter: -0,5 m/s):

1. Matevž Šuštaršič (Krk) 21,18

2. Jure Grkman (Mass) 21,43

3. Rok Ferlan (Tri) 21,50

- 800 m:

1. Jan Vukovič (Kla) 1:56,79

2. Simona Jakofčič Smrekar (Nav) 1:57,17

3. Tilen Šimenko Lalič Tilen (PMb) 1:57,23

- 3000 m:

1. Jošt Žnidaršič (Krk) 8:41,49

2. Klemen Vilhar (Kra) 8:58,93

3. Tilen Dobnikar (Tri) 8:59,47

- 400 m ovire:

1. Ian Matic Guček (Kla) 54,30

2. Mitja Zubin (ADP) 54,53

3. Samo Bergant (Mass) 55,92

- 4x400 m:

1. Mass 1 3:19,88

2. Triglav Kranj 3:20,98

3. Kronos 1 3:29,05

- troskok:

1. Jan Luxa (Mass) 14,66

2. Maj Cizera Turk (Gor) 14,38

3. Filip Bizjak (Gor) 14,18

- višina:

1. Juš Smole (Kro) 1,91

2. Matej Lukežič (Mass) 1,91

3. Tilen Delič Verstovšek (Krk) 1,85

- disk:

1. Kristjan Čeh (Ptu) 66,75

2. Tadej Hribar (Krk) 49,41

3. Andrej Kostarakov (Kro) 44,98

- kopje:

1. Anže Durjava (Mass) 70,75

2. Filip Dominković (Vel) 69,39

3. Gašper Juhart (Vel) 61,73

- palica (petek pozno zvečer):

1. Robert Renner (Mass) 5,04

2. Maj Bizjak (Tri) 4,70

3. Luka Zupanc (Bre) 4,60



ženske:

- 200 m (veter: + 0,3 m/s):

1. Kaja Debevec (Mass) 24,77

2. Lina Hribar (Mass) 24,80

3. Milica Emini (Mass) 25,20

- 800 m:

1. Jerneja Smonkar (Vel) 2:06,48

2. Veronika Sadek (Mass) 2:07,24

3. Lina Šenica (Mass) 2:15,21

- 3000 m:

1. Lea Haler (Kla) 10:07,22

2. Urška Martinec (Pom) 10:08,93

3. Liza Šajn (Mass) 10:12,45

- 400 m ovire:

1. Agata Zupin (Vel) 57,04

2. Aneja Simončič (Mass) 58,84

3. Ema Rodman (Gor) 1:03,10

- 4x400 m:

1. Mass 1 3:54,04

2. Slovenj Gradec 3:59,33

3. Kladivar 4:01,74

- daljina:

1. Neja Filipič (Mass) 6,24

2. Maja Bedrač (Ptu) 6,10

3. Hanna Paulina Navodnik (SlG) 5,67

- palica:

1. Tina Šutej (Kla) 4,60

2. Nina Golmajer (Mass) 3,00

3. NežA Rigler (Mass) 3,00

- krogla:

1. Zoja Šušteršič (Mass) 11,68

2. Petra Pavlič (Dom) 11,05

3. Tara Keber (Krk) 10,09

- kladivo:

1. Zoja Šušteršič (Mass) 48,44

2. Laura Đekanović (Kro) 45,16

3. Ana Sušec (Kro) 43,85

