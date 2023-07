Martina Ratej zmagala z izidom sezone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Martina Ratej je v Kraljevu 22. julija osvojila srebro na balkanskem prvenstva z 58,58 metra, kar je precej pod njenim slovenskima rekordom 67,16 m, ki ga je dosegla na diamantni ligi leta 2010 v Dohi. A je bila na lanskem evropskem prvenstvu v Münchnu peta s tretjim slovenskim dosežkom na prvenstvu, tedaj je dosegla 59,36 m.

"Dobro sem tekmovala danes. To je moja najboljša tekma leta, največ pa sem pokazala v peti seriji. Manjka pa mi še boljši izmet, a sem zadovoljna z doseženo daljavo. Prihajam v dobro formo. Če bi to daljavo dosegla lani na EP, bi bila blizu medalje. Pred to tekmo sem bila na 33. mestu na svetovni lestvici, upam, da sem dodala še nekaj točk, da bom lahko nastopila na svetovnem prvenstvu v Budimpešti," je povedala Ratejeva.

Maja Mihalinec Zidar je na 200 metrov zaostala za dvema tekmicama. Foto: Atletska Zveza Slovenije

Maja Mihalinec Zidar (Mass) je bila tretja na 200 m (23,96) in četrta na 100 m (11,79). V kvalifikacijah je atletinja, ki se je po porodu v tem letu vrnila na atletske steze, na 100 m tekla svoj najboljši izid sezone 11,71 in bila peta. V finalu je zmagala Jamajčanka Christania Williams (11,58).

Kaja Debevec (Mass) je bila četrta v finalu B in skupno deseta (12,32), peta pa na 200 m (25,28). Na pol stadionskega kroga je bila najboljša Avstrijka Susanne Gogl Walli (23,53).