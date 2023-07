Mladi atlet šprintal na strehi stadiona #video

V Parizu so 365 dni pred začetkom olimpijskih iger 2024 pripravili več slavnostnih in tudi posebnih dogodkov. Med zadnje zagotovo spada podvig francoskega tekača čez ovire, ki je splezal na streho stadiona in ... Poglejte v zgornjem videu.

Mladi francoski atlet Sasha Zhoya, sicer rojen v Avstraliji, je pred dvema letoma postal mladinski svetovni prvak na 110 metrov z ovirami. Prvo veliko tekmovanje ga čaka naslednje leto na olimpijskih igrah. Tudi on se je ta teden priključil začetku odštevanja do Pariza 2024. Na največjem francoskem nogometnem stadionu Stade de France, ki bo postal osrednji olimpijski atletski stadion, so mu tekaško progo z ovirami postavili kar na strehi! Da, prav ste prebrali, na strehi stadiona. In nastali so naslednji atraktivni posnetki.

"Zakaj bi tekel na tleh, če lahko tekmuješ na strehi," je ob objavi krajšega videa na svojem Instagramu zapisal 21-letnik. "365 dni do največjega športnega odra na svetu. Naj se odštevanje do Pariza začne."