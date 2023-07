Šest kolajn za Slovenijo, Maja Bedrač priskakala zlato

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maja Bedrač je drugi dan odprtega balkanskega prvenstva v atletiki v Kraljevu v Srbiji v sedmeroboju osvojila zlato kolajno. V dveh dnevih tekmovanja je zbrala 5418 točk in je sedaj druga na večni slovenski lestvici mnogobojk z novim kopjem. Več, 5698 točk, je zbrala le slovenska rekorderka Desanka Čalasan.

Še štirje slovenski predstavniki so posamično stopili na zmagovalni oder ter Rok Ferlan in Lovro Mesec Košir, Jan Vukovič, Žan Rudolf v štafeti 4 x 400 metrov. Za drugo mesto so tekli 3:07,32 ter za slabih pet sekund zaostali za slovenskim rekordom.

Nika Glojnarič je osvojila srebro na 100 m ovire, tekla je 13,03 sekunde in zaostala le za Ciprčanko Natalio Christofi (12,86). Bron so osvojili Neja Filipič v skoku v daljino s 6,40 metra, Jan Vukovič na 800 m (1:48,69) in Anže Durjava v metu kopja (72,91 m).

Maja Bedrač, članica kluba iz Ptuja, je imela najboljši izid na 100 m ovire, s časom 13,73 sekunde je dobila kar 1017 točk. V višino je skočila 1,57 m, kroglo je sunila 10,93 metra, na 200 m je tekla 25,40, v daljini je presegla šest metrov (6,04 m), kopje je vrgla 39,25 m, na 800 m pa je tekla 2:26,02.