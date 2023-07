Ferlan še popravil osebni rekord na 400 metrov

Martina Ratej je osvojila srebro metu kopja z 58,58 metra, kar je precej pod njenim slovenskima rekordom (67,16 m), ki ga je dosegla na diamantni ligi leta 2010 v Dohi. A je bila na lanskem evropskem prvenstvu v Münchnu peta s tretjim slovenskim dosežkom na prvenstvu, tedaj je dosegla 59,36 m.

Agata Zupin Foto: Peter Kastelic/AZS Bron sta poleg Roka Ferlana na najstarejšem regionalnem tekmovanju v kraljici športov na svetu osvojili še Agata Zupin na 400 m ovire (58,05), ki je zaostala za svojimi zmožnostmi, in Liza Šajn na 3000 metrov (9:48,13), tekla je minuto za slovenskim rekordom.

Ferlan je zaostal za Ukrajincem Aleksandrom Pohorilkom (45,36) in domačinom Boškom Kijanovićem (45,50). Član kranjskega Triglava je v Velenju osmega julija na državnem prvenstvu prvič tekel pod 46 sekundami in je s 45,92 odtlej tretji Slovenec v teku na 400 m vseh časov. V Kraljevu je za devet stotink popravil svoj dosežek in ostal tretji za državnim rekorderjem Lukom Janežičem (44,84) in Matijo Šestakom (45,43).

Lucija Potnik je bila četrta v finalu teku na 100 metrov (11,63) in je za desetinko zgrešila odličje, Maja Mihalinec Zidar je bila šesta (11,76). Peta je bila Eva Pepelnak je v troskoku s 13,52 m to uvrstitev je na 800 m dosegla tudi Jerneja Smonkar (2:03,81).

Na pol krajši razdalji je bil šesti Lovro Mesec Košir z zelo dobrim časom 46,68 sekunde, to uvrstitev je na nizkih ovirah zabeležila tudi Vika Rutar (59,24). Jernej Gumilar, Andrej Skočir, Filip Jakob Demšar in Tan Černigoj so bili šesti v štafeti 4 x 100 metrov (40,70).

Nina Rman je bila v metu kopja sedma (50,82 m), osma sta bila Blaž Zupančič v suvanju krogle (17,69 m) in na dva stadionska kroga Veronika Sadek (2:04,91). To uvrstitev je Dino Subašič dosegel v skoku v daljino (7,35 m), kjer je bil Tan Černigoj 10. (7,13 m). Sandro Jeršin Tomassini je bil 11. v skoku v višino (2,05 m). V kvalifikacijah 13. čas na 100 m zabeležil Jernej Gumilar (10,73).