Neverjetna Kenijka izboljšala še tretji svetovni rekord letos

To je tretji svetovni rekord Faith Kipyegon v eni sezoni na mitingih diamante lige, kar doslej ni uspelo še nikomur. Na 1500 metrov (3:49,11) ga je izboljšala v Firencah, na 5000 metrov (14:05,20) pa v Parizu.

Podrla je še svetovni rekord na eno miljo. Foto: Reuters

Apostolovski osma v skoku v višino

Slovenska atletinja Lia Apostolovski je na diamantni ligi v Monaku v skoku v višino z 1,90 m postavila njen izid sezone in tekmo, ki še poteka, končala na osmem mestu. Triindvajsetletna Apostolovski je začetno višino, 1,85 m, zmogla v prvem skoku. Nato je letvico na 1,90 m zmogla drugič in bila tedaj sedma. Sledili so skoki na 1,93 m, vsi trije so bili neuspešni, a je kljub temu dosegla lep izid.

Med devetimi tekmovalkami je imela zadnji prijavljeni izid, letos je pred monaškim mitingom skočila skočila 1,88 m, osebni rekord pa ima na 1,92 m. Bronasta je bila pred dvema letoma na EP do 23 let, 12. pa v finalu lanskega članskega SP v Eugenu.